ROKETSAN duyurdu: "Ordumuzun emrinde"

Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulan ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.



ROKETSAN'dan yapılan paylaşımda, her alanda yüksek atış performansı ile çıkan CİRİT füzelerinin Türk ordusunda emrinde olduğu ifade edildi.

CİRİT füzeleri, akıllı arayüze sahip lançeri, parçacık etkili harp başlığı ve farklı platformlara entegrasyon özellikleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı her alanda yüksek atış performansıyla dikkat çekiyor.

Her alanda yüksek atış performansı: CİRİT!

Akıllı arayüze sahip lançeri, parçacık etkili harp başlığı ve farklı platformlara entegrasyon özellikleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı her alanda yüksek atış performansıyla CİRİT, ordumuzun emrinde. ������ #CİRİT #Roketsan pic.twitter.com/W1my1X2fUt — Roketsan (@roketsan) December 29, 2020

CİRİT füzeleri, helikopter, İHA, kara aracı, sabit platform, hafif saldırı uçağı, deniz platformu gibi çeşitli platformlara entegre edilebilen hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile etkin maliyetli çözüm sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü anti-tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandığı beliritldi.

CİRİT LAZER GÜDÜMLÜ FÜZELERİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Klasik 2.75” lazer güdümlü füzelere göre, 8 kilometrelik bir menzil ile sınıfının en uzun menzilli füzesi olma unvanını aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde sağlamaktadır.

Hareketli ve hafif zırhlı/zırhsız hedefleri imha etme yeteneği bulunan Cirit Füzesine çok maksatlı ve yüksek infilaklı başlık olmak üzere iki alternatif harp başlığı takılabilmektedir.

Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte, zırh delici, yangın çıkarıcı ve anti personel etkisi bulunurken yüksek infilaklı başlık olarak tanımlanan ikinci alternatif başlık ise sadece parçacık etkisine sahiptir. Seri üretimine 2010 yılında başlanan CİRİT Füzesi dış pazarlarda da yoğun ilgi görmektedir.

CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze, ROKETSAN tarafından geliştirilmiş olan Akıllı Pod’dan atılabilmektedir. Akıllı Pod MIL-A-8591, MIL-STD-1553 ve MIL-STD-1760 arayüzü ile uyumlu olup, CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füzesi’nin etkinlik zarfını artırmaktadır.

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