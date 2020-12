ASELSAN 2020'yi ihracatla kapattı: 38,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Türk savunma sanayisinin en önemli kurumlarından biri olan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), 2020'yi ihracatla kapattı.

AA'da yer alan habere göre, ASELSAN, komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri ihraç edecek.

2021'de teslim edilecek ürünlerin sözleşme bedeli 38,3 milyon dolar.



