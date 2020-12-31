ASELSAN 2020'yi ihracatla kapattı: 38,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri ihraç edecek. 2021'de teslim edilecek ürünlerin sözleşme bedeli 38,3 milyon dolar.
Türk savunma sanayisinin en önemli kurumlarından biri olan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), 2020'yi ihracatla kapattı.
AA'da yer alan habere göre, ASELSAN, komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri ihraç edecek.
2021'de teslim edilecek ürünlerin sözleşme bedeli 38,3 milyon dolar.
Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında 38.2M ABD Doları sözleşme tutarı ile bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalandı.— ASELSAN A.Ş. (@aselsan) December 31, 2020
An export sales contract (38.2M USD) has been signed between Aselsan and one of its international clients. pic.twitter.com/KByffAt5PV
TANKSAVAR FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ
ASELSAN'dan yapılan açıklamada, Tanksavar Füze Fırlatma Sistemi'nin paletli/tekerlekli personel taşıyıcı araçların ana muharebe tanklarına karşı savunmasında kullanılmak üzere geliştirildiği belirtilmiştir.
Tanksavar Füze Fırlatma Sistemi, uzaktan kumandalı stabilize taret 4 adet Anti-Tank Füzesi (Kornet, Skif, Omtas vb.) taşımakta. Tarette yer alan füze sayısı müşteri ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmekte. Asimetrik yakın mesafe tehditlerden korumak amacıyla sistem 4 adet Anti-Tank füzesinin yanında 7.62 veya 12.7 mm makinalı tüfek ile donatılmıştır.
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DETAY
• 2021'de teslim edilecek ürünlerin sözleşme bedeli 38,3 milyon dolar.