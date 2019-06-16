Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya / CANLI İZLE

İSTANBUL ADAYLARI KARŞI KARŞIYA....



Binali Yıldırım: Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Benim kutlayacak bir babam olmadığı için tüm babaların babalar gününü kutluyorum.



Ekrem İmamoğlu: Emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. Burası bir tartışma ortamı, ben de Binali Yıldırım'ın babalar gününü kutluyorum. Hem torunlarıyla hem evlatlarıyla güzel günleri olsun.

HEDİYELEŞTİLER

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, babalar günü vesilesi ile birbirlerine ve programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya babalar günü hediyesi takdim etti.

KÜÇÜKKAYA KURALLARI AÇIKLADI...

Küçükkaya: Yaklaşık program 2 saat sürecek 10 dakikalık ara vereceğiz, her soru için 3'er dakika vereceğiz. Her birinizin konuşma süresi tamamlandıktan sonra diğerine söz hakkı vereceğim için karşılıklı tartışma yerine herkesin kendisini ifade etmesine olanak tanıyacağım.

31 Mart'ta oyumu kullandım, hata yapmadım kusurum yok. Ama seçimlerin iptali ile karşı karşıya kaldım ama yine 23'ünde bu seçiminde oyumu kullanacağım. Ama neden yeniden seçim yapıyoruz?

Binali Yıldırım: Bir takım işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim YSK da durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi kimsenin kafasında bir tereddüt şüphe kalmayacaktı ve bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık planlarını yapacaklarını hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacaktı.

Bu seçimde oylar çalındı, sayıldı sayılmaya başlandı. Yüzde 10'u sayıldı 23 binlerden fark 10 bin küsürlere düştü. Biz oyların tamamının sayılmasını istedik ama olmadı.

KİM ÇALDI?

Siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti. Polise gider cüzdanım çalındı dersiniz. Benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır. Benim oyum CHP adayına veya başka bir adaya yazılıyorsa bu çalınmadır başka anlamı yoktur. Nitekim bu ortaya çıktı YSK da bu delilleri dikkate alarak seçimin yenilenmesine karar verdi.

İmamoğlu: 31 Mart gecesinde yaklaşık 1 saat olmadı seçim kapanalı TV kanallarının bir kısmı bir açıklama ile yasakları aşarak bir süreç başlattı. Sayın Yıldırım ne olduysa ben seçimi kazandım diye açıklama yaptı. Tam da o esnada AA yayını kesti. 02.20'de AK Partili isim açıklama yaptı ve fark dedi ki 3 bin 870 oyla seçimi kazandık dedi. 2 saat öncesinde biz 30 bin 86 sandığa göre sonuç değişmeyeceği için dedik ki seçimi biz kazandık.

Bütün oylar pırıl pırıl ama büyükşehir oyları iptal ediliyor. İstanbul seçimleri tertemizdir ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu çaldılar lafı olmaz iftira var. Sandık görevlilerine mi söylüyorsunuz sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz kime söylüyorsunuz? YSK'nın raporunda çaldılar diye bir şey yok.

ZARF AYNI OLSA DA OYLAR AYRI SAYILIYOR AYRI TUTUNAKLARA İŞLENİYOR

Yıldırım: Olayları çarpıtmadının anlamı yok. Siz mazbatayı alırken nihai fark 13 bin 729 başlangıçta ne kadardı 29 bin küsür. Kaldı ki Ekrem bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. Biz yüzde 54'üz 9 puan öndeyiz diye açıklama yaptı. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Elimizdeki verilere göre kazandık dedik sayı da vermedik. AA niye yayını kesti o benim işim değil. Biçzim orada müşahitlerimiz var. Mazbatalar işleniyor ve ona göre genel merkezimizden teyit de ediyoruz. 4 Pusula meselesi tamamen bir aldatmacadır. 4 ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu. İlçeler için var mı var, Maltepe, Sancaktepe... Yani CHP niye Sancaktepe'ye itiraz edip tamamını saydırdı? Yani itiraz olan oy pusulası sayılır. 4 pusulanın biri neden sayılıyor gibi işi çarpıtmanın bir anlamı yok. Sayımlar ayrı ayrı yapılıyor. Zarf bir oylar ayrı sayılıyor tutanaklara da ayrı geçiliyor.

31 MART'TA SEÇİM BİTTİ YSK KARAR VERDİ BİZ YENİDEN SEÇİME GİDİYORUZ. BU SEÇİMİ ANLATABİLİR MİSİNİZ? BU SEÇİMİN MANASI NEDİR? İKİ KAMPANYA YAPMIŞ OLDUNUZ SİZİN KAMPANYANIZDA DA BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER VAR? BUNU DEĞERLENDİREBİLİR MİSİNİZ?

Binali Yıldırım: 31 Mart'a takılmayalım. Bir kere Ekrem bey şunu söyledi biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi. Bu kocaman bir yalan. Elimizde İl Seçim Kurulu'nun CHP'nin müracaatı var ve 5 dakika içinde alınan ret kararı var. Biz YSK'ya da bunu götürdük. Orası da il bizden daha iyi bilir dedi ve ret kararına uydu. Başlayan sayımlar varsa onlar devam etsin dedi. Yoksa tamamının sayılmasını kabul etmedi CHP.

Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. 1 hafta süremiz var. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok. Baştan beri ben İstanbul'u konuşuyorum İstanbul'u anlatıyorum. 31 Mart öncesi kampanyamı da izlediyseniz. Şunu unutmayalım biz bir ittifakla seçime giriyoruz. İki ittifakta da partiler var.

Ekrem İmamoğlu: Saat 21 gibi açıklama yapıtğım doğrudur. 30 bin 86 sandığa göre sonucun değişme durumu yoktur. Bu veriler üzerinden söyledik her şeyi. 1 Nisan'daki veri burada birleştirme tutanağı burada. 24 bin 57. İşinize gelidği gibi rakamlarla oynamayın. İtiraz etmedik demedim, bu CHP'nin işi değil. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. YSK'nın kararlarında öyle bir ibare yok. 2019'da yapılan bu yeni seçim yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Geçmişte beka sorunu var diyenler bu süreçte hiç beka sorunu yok.

Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi o gece bu iş biterdi. Biz mücadelemizi verdik. O işte görev yapanın hakkı vardır. Maddi hatalar olur düzeltilir ardından karar verilirse geçersiz oylar sayılır. Ama yeniden oyların sayılması durumu söz konusu değil. YSK'nın böyle bir refleksi yok. O bakımdan bu süreç bir kurgudur. AA genel müdürüyle görüşmedim demesine inanmıyorum. AA yanlış yapmıştır insanları yanıltmıştır demek o akşam adına verilmesi gereken cevaptır. Gönül belediyeciliği kazandı afişleri asıldı İstanbul'a asıldı. Biz milleti kucaklayan milletle düşünen insanlarla kucaklaşan 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz.

BEN EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERDİM DİYELİM 23 HAZİRAN'DA TEKRAR OY KULLANACAĞIM. NEDEN BİNALİ YILDIRIM'A OY VEREYİM?

Binali Yıldırım: Kibirli olmak, bunlar kime adresliyor. Bu seçime beraber girdik. Biz açıkça bu seçim sonrası yaşanan olayları bir hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık ve neticede bu seçim tekrarlanıyor. Bu ilk defa olan birşey değil. Bu başka yerlerde de oldu. Biz çok istemedik tekrar olmasını. Bu CHP'nin tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim tekrarlanmayacaktı. Altını çiziyorum. Yeniden sayılan oylarda ikimizde kazanıyoruz evet ama ben 10 kat kazanırken o 1 kazanıyor. Biz elimizdeki bilgileri işleyerek seçimi takip ettik. Hep de böyle yaparız. Bu kez de böyle yaptık. Onun sebebi araştırılır bulunur. Ama ben bakanlarla görüşmem sanki bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bakanlarla her zaman görüşürüm. Bizim bakanımız başka bakanlar da geldi bunlarla görüşmekle ne ima edilmeye çalışılıyor? Bakanlar seçim sonucunu mu değiştirecek böyle şey olur mu?

AK PARTİ 25 YILDIR İSTANBUL'UN BELEDİYESİNİ YÖNETİYOR VE PARTİNİZ DE 17 YILDIR İKTİDARDA. BUNLAR NEDEN ŞİMDİYE KADAR YAPILMADI?

Binali Yıldırım: İstanbul'a yaptığımız hizmetleri saatlerce anlatabilirim. Biz 25 yıldır İstanbul'a çok hizmet yaptık. AK Parti İstanbul'a çok şey kazandırdı. 1994'te 14 litre su veriliyordu şimdi 101 litre su veriliyor kişi başına. 180 km'den İstanbul'a su getirildi. 23,9 km metro vardı şimdi 376 km yapımı devam edenlerle birlikte. Su indirimi AK Parti grubunun önergesiyle kabul edildi. Ekrem beyin önerdiği değil bizim teklifimiz kabul gördü ve Meclis'te ona göre kabul edildi.

18 GÜNÜ ANLATIR MISINIZ NE YAPTINIZ VE NE OLDU?

Ekrem İmamoğlu: Ben yalan konuşmam, kimseye de ithamda bulunmam. 23 Haziran sürecine dair verdiği sayılar tamamen benim belge üzerindendir. Binlerce deyip bir algı yaratılıyor. 6 ilçede yapılan kiminin de sandık bölgeleri belli oluşan fark nedir biliyor musunuz 600 bin seçmeni kapsıyor oluşan fark 600 küsür. Bizim birçok projemiz kopyalanıyor. Biz açıkladığımızda parayı nereden bulacaksınız dediler. Su indirimi doğrudur kendileri de açıklamış olabilir ama biz gündeme getirdik. Şunu söyleyeyim tabii ki yapacaksınız. 94'te seçildiniz Sayın Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanı oldu. Ama bu bizim 18 günde yaptıklarımızı kendinize mal etmenizin anlamı yok. Ulaşım indirimi bizim getirdiğimiz şeyler. Biz taahhüt ettik yerine getirdik.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN BİNALİ YILDIRIM'A SORU: TEKRAR SORUYORUM, AA'NIN YAPTIKLARI SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR, BAKANLARLA YAPTIĞINIZ GÖRÜŞMELERİ NORMAL KARŞILARKEN AA İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİĞİNİZİ SÖYLÜYORSUNUZ. SABAHA KARŞI TÜM BİLBOARDLAR GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ KAZANDI AFİŞLERİNİN TALİMATI KİM TARAFINDAN VERİLDİ, ÇALDILARIN MUHATABI KİMDİR?

Yıldırım: AA'nın yayını kesmesinin sebebini AA yetkilileri açıklamalı. Bu sorunun muhatabı ben değilim. İkincisi neden Gönül Belediyeliciliği kazandı, 25 ilçe belediye başkanlığını kazanmış AK Parti. Yani ne yapacaktık seçimi kaybettik mi diyecektik? Bundan doğal birşey yok. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nde 50 fazla Meclis Üyesi kazanmışız. Anlatamadık herhalde. Çok açık söylüyorum 39 belediyenin 25'ini 1'i MHP, 24'ü AK Parti ve nüfusun da yüzde 65'ine tekabül ediyor. Meclis üyesi sayısı 310 iken 180'ini kazanmışız millet ittifakı da 130'unu kazanmış. Çoğunluk Cumhur ittifakında sonuç buyken kaybettik mi diyecektik? Tabii ki kazandık ve o afişler partimiz tarafından asıldı. Bu gayet doğal birşey. Nitekim 2 gün sonra onlar da astılar. Onlar astıklarında da YSK kararını açıklamamıştı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN EKREM İMAMIOĞLU'NA SORU: EKREM BEY SİZ GELİR GELMEZ HEMEN BÜYÜKŞEHİR'İN BÜTÜN VERİ TABANINI KOPYALAMA TALİMATINI NEDEN VERDİNİZ NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ DUYDUNUZ BUNUN KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BİLMİYOR MUYDUNUZ YOKSA SİZİN HUKUKÇULARINIZ SİZİ YANILTTI MI?

Ekrem İmamoğlu: Ben Sayın Yıldırım'a hatırlatmak isterim. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu ve şu cevabı verdi Sayın Yıldırım, bir belediye başkanı her türlü incelemeyi yapabilir. (İfademin tamamını neden okumuyorsun). Şimdi bu cevabı verdi kendileri. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de kopyalama yapılır ve yedeklenir. Bir afaki değişiklik yapılabilir o süreç içerisinde değişiklikler yapılabilir. Kaldı ki bize ihbarlar geldi. Hiç ilgisi olmayan bir kişinin hukuksuz kararı vardır. Bu kadar basit kolay bir işlemi başka bir yere taşımak güvenlik açısından hiçbir riski yok. Bir belediye başkanı, belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir.

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