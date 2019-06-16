İmamoğlu'nun imzaladığı belge... Kendi sözlerini çürüttü!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na “Ekrem Bey siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz, bunun kanuna aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz yoksa hukukçularınız sizi yanılttı mı? sorusunu sordu.

Ekrem İmamoğlu ise “Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de kopyalama yapılır ve yedeklenir. Bir afaki değişiklik yapılabilir o süreç içerisinde değişiklikler yapılabilir. Kaldı ki bize ihbarlar geldi. Hiç ilgisi olmayan bir kişinin hukuksuz kararı vardır. Bu kadar basit kolay bir işlemi başka bir yere taşımak güvenlik açısından hiçbir riski yok. Bir belediye başkanı, belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir” dedi.

İMZALADIĞI BELGEYLE ÇELİŞİYOR

İmamoğlu veri kopyalama işleminin hiçbir riski olmadığını verilerin yine belediyede kaldığını savundu. Ancak veri kopyalama talimatı bunun aksini gösteriyordu. İmamoğlu’nun talimatına göre dışarıdan kişiler veri kopyalamada görev alabilecekti.

DIŞARIDAN 3 KİŞİ…

Bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanının kurum dışından kim olduğu belli olmayan, güvenlik soruşturmasından geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı verilmesi büyük tepki çekmişti.

İşte İmamoğlu’nun hukuksuz olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilen o talimatı: