Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı

Binali Yıldırım ortak canlı yayında yaptığı açıklamada "CHP, tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı." dedi.

Binali Yıldırım: Bir takım işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim YSK da durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi kimsenin kafasında bir tereddüt şüphe kalmayacaktı ve bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık planlarını yapacaklarını hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacaktı.

Bu seçimde oylar çalındı, sayıldı sayılmaya başlandı. Yüzde 10'u sayıldı 23 binlerden fark 10 bin küsürlere düştü. Biz oyların tamamının sayılmasını istedik ama olmadı.

KİM ÇALDI?

Siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti. Polise gider cüzdanım çalındı dersiniz. Benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır. Benim oyum CHP adayına veya başka bir adaya yazılıyorsa bu çalınmadır başka anlamı yoktur. Nitekim bu ortaya çıktı YSK da bu delilleri dikkate alarak seçimin yenilenmesine karar verdi.