Prof. Dr. Ercüment Ovalı duyurdu: Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme
Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.
DHA'nın aktardığı habere göre, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile heyecanlandıran Ovalı, şu ifadeleri kullandı:
"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"