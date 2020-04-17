Prof. Dr. Ercüment Ovalı duyurdu: Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile heyecanlandıran Ovalı, şu ifadeleri kullandı:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"