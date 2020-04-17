Dornaz alfa ilacı corona virüste kullanılıyor mu? Ercüment Ovalı'nın bahsettiği dornaz alfa ilacı nedir?

Corona virüs tedavisi için umut olan Dornaz alfa ilacı ile bilgiler yakından takip ediliyor. “Dornaz alfa ilacı nedir?” sorusu da bu bağlamda arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milyonlara umut oldu. Peki, Dornaz alfa corona virüs tedavisinde mi kullanılacak? İşte detaylar...



DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Corona virüs tedavisi için umut olan dornaz alfa, DNA’yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I’nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunanDNA’yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır.

ERCÜMENT OVALI TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU

Ercüment Ovalı corona virüs tedavisi için geliştirilen yeni ilaçla ilgili ayrıntıyı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Ovalı, '1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.' ifadelerine yer verdi.