Koronavirüsü soğuk algınlığından ayıran ana semptom belli oldu

Sonuçları EurekAlert sitesinde yayınlanan çalışmaya göre bir kişinin soğuk algınlığına değil de Kovid-19’a yakalandığının nezlenin olmadığı halde koku kaybından anlaşılabiliyor.

Sputniknews.com'da yer verilen habere göre, doktorlar Kovid-19’un erken aşamada belirleyebilecek kilit semptomun sinüslerin tıkalı olmadığı halde koku kaybı olduğunu belirledi.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi’nden otolarengoloji ve cerrahi uzmanı Prof. Ahmad Sedaghat, araştırma ekibinin bir temsilcisi olarak şu açıklamada bulundu:

"Kovid-19’un virüs bazlı soğuk algınlığında genelde görülen burun tıkanıklığı ya da mukus oluşumu gibi semptomlarla alakası yok. Bu da Kovid-19’u mevsimsel alerjiden oldukça rahat bir şekilde ayırt edilmesini sağlıyor."

Araştırmacılara göre burun boşluğu ile ilgili diğer semptomların görülmediği halde koku kaybı, hastanın beklemeksizin izole edilmesi ve koronavirüs testine tabi tutulması gerektiğini ortaya koyan başlıca belirti.