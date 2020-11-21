Hafta sonu pratik kahvaltı tarifleri arasında pişi, pankek, mini pizza, akıtma ve omlet en sevilenler arasında yer alıyor. İşte hem çocukların hem de sizin çok seveceğiniz pratik kahvaltı tarifleri...



PİŞİ



Pişi çocuklardan yetişkinlere kadar çok seviliyor. Hem kahvaltıda hem de ikindi çaylarında atıştırmalık olarak tüketilen pişi hamurunu yapmak oldukça basit. Tarif için aşağıdaki linke tıklayın.

Kahvaltılık en pratik pişi tarifi! Pişi hamuru ve malzemeleri

PANKEK



Çikolatalısından vişnelisine kadar türlü çeşitlerle süsleyebileceğiniz harika bir lezzet olan pankek kahvaltıların vazgeçilmezi.

Çocukların seveceği kolay pankek tarifi

MİNİ PİZZA



Minik pizza tarifi: Minik pizza hamurunun malzemeleri arasında 3,5 su bardağı un (450-500 gram eder), yarım paket yaş maya (20 gram), 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı yoğurt suyu (tercihe bağlı), bir miktar ılık su ve tuz.

Minik pizza tarifi: Hamuru yoğurduktan sonra 45 dakika bekletin. Ufak parçalara ayırın ve üzerini istediğiniz malzemelerle süsleyerek 180-200 derece fırında pişirin.

AKITMA



Reçel, bal veya tereyağı ile severek tüketebileceğiniz akıtma tarifi kahvaltınıza lezzet katabilirsiniz.



Kahvaltıya pratik lezzet: Akıtma! Akıtma tarifi ve malzemeleri