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  3. Kahvaltıya pratik lezzet: Akıtma! Akıtma tarifi ve malzemeleri
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:11 | Son Güncelleme:

Kahvaltıya pratik lezzet: Akıtma! Akıtma tarifi ve malzemeleri

Kahvaltı tarifleri arasında "Akıtma nasıl yapılır?" merak ediliyor. Reçel, bal veya tereyağı ile severek tüketebileceğiniz akıtma tarifi haberimizde.

Akıtma tarifi kahvaltılık tarif arayanlar tarafından araştırılıyor. Aslında krepten farkı olmayan Anadolu'da akıtma diye bilinen bu lezzet kahvaltıda pratik tarifler arasında yer alıyor. Akıtmanın püf noktası ise yakmadan pişirmek. Kolay akıtma tarifi ve malzemeleri haberimizde.

AKITMA İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

AKITMA TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Ardından unu ve tuzu ilave ederek karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı iyice ısıtıp hamurdan bir kepçeyi tavaya dökün.

Alt tarafı pişince alt üst edip diğer tarafını da pişirin.

Tavadan alarak sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

AKITMANIN PÜF NOKTASI

Un ve süt mutlakahiç topak kalmayıncaya kadar çırpılmalıdır. Krep tavası kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. 

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