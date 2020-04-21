Patates püresi yanına giden 5 harika yemek
Patatesi püresi tarifleri aranırken, patates püresinin yanına yakışan yemekler de merak ediliyor. İşte servisinize lezzet katacak patates püresi tarifi ve püre ile sunulan yemekler…
Patates püresi yanında sunulan yemekler merak ediliyor. Özellikle etli yemeklerin yanına yakışan patates püresi ile birçok yemek sunulabiliyor. İşte patates püresinin tarifi ve püre ile sunulan yemekler…
Et sote
Izgara
PATATES PÜRESİ TARİFİ
Patates püresinin malzemeleri arasında 3 adet küçük boy patates, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, biraz tuz yer alıyor. Öncelikle patatesleri minik minik doğrayın ve haşlayın. Sonrasında suyunu süzün ve iyice ezin. Diğer malzemeleri de karıştırarak blenderden geçirin. Karabiber de güzel oluyor, ekleyebilirsiniz. Püreniz hazır. Afiyet olsun...