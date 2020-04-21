Patates püresi yanına giden 5 harika yemek

Patates püresi yanında sunulan yemekler merak ediliyor. Özellikle etli yemeklerin yanına yakışan patates püresi ile birçok yemek sunulabiliyor. İşte patates püresinin tarifi ve püre ile sunulan yemekler…

Köfte

Et sote

Tavuk sote

Izgara

Kebap çeşitleri

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Patates püresinin malzemeleri arasında 3 adet küçük boy patates, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, biraz tuz yer alıyor. Öncelikle patatesleri minik minik doğrayın ve haşlayın. Sonrasında suyunu süzün ve iyice ezin. Diğer malzemeleri de karıştırarak blenderden geçirin. Karabiber de güzel oluyor, ekleyebilirsiniz. Püreniz hazır. Afiyet olsun...