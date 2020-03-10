Akşam yemeğine kolay tavuk sote tarifi

Akşam yemeklerinin kolay tarifleri arasında tercih edilen tavuk sote sevilen yemekler arasında yer alıyor. Tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sotenin püf noktası nedir? gibi sorular özellikle akşam saatlerinde araştırılıyor. İşte akşam yemeği menünüze renk katacak ve pilavlarınızın yanına yakışacak tavuk sotenin tarifi...

MALZEMELER

200 Gram Doğranmış Tavuk Eti

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet Sotelik Doğranmış Kuru Soğan

Sarımsak(isteğe göre katılmasa da olur)

Yeteri Kadar Tuz

Baharat

YAPILIŞI

Tavuk ve yağları tavaya alıp sotelemeye başlayın

Suyunu çekince soğanları ekleyin

Solunca kalan malzemeleri ekleyin ve suyunu çekip tavuklar pişinceye kadar pişirin

Servis tabağına alıp maydanoz ile servis edin

TAVUK SOTE YANINA ÖNERİ

Şehriyeli pilav ve yayla çorbası tavuk sotenin yanına yakışacaktır.

Afiyet olsun...