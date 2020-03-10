Akşam yemeğine kolay tavuk sote tarifi
Tavuk sote en sevilen yemekler arasında bulunuyor. Tavuk sote nasıl yapılır? sorusu araştırılıyor. Akşam yemeği menüsüne yemek arayan vatandaşlar yemek sitelerinde tavuk sotenin yapılışını merak ediyor. Tavuk sote akşam yemeği menülerinin kolay tarifleri arasında yer alıyor. En güzel akşam yemeği menüsünde tavuk sote tarifine ve püf noktalara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Akşam yemeklerinin kolay tarifleri arasında tercih edilen tavuk sote sevilen yemekler arasında yer alıyor. Tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sotenin püf noktası nedir? gibi sorular özellikle akşam saatlerinde araştırılıyor. İşte akşam yemeği menünüze renk katacak ve pilavlarınızın yanına yakışacak tavuk sotenin tarifi...
MALZEMELER
200 Gram Doğranmış Tavuk Eti
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Adet Sotelik Doğranmış Kuru Soğan
Sarımsak(isteğe göre katılmasa da olur)
Yeteri Kadar Tuz
Baharat
YAPILIŞI
Tavuk ve yağları tavaya alıp sotelemeye başlayın
Suyunu çekince soğanları ekleyin
Solunca kalan malzemeleri ekleyin ve suyunu çekip tavuklar pişinceye kadar pişirin
Servis tabağına alıp maydanoz ile servis edin
TAVUK SOTE YANINA ÖNERİ
Şehriyeli pilav ve yayla çorbası tavuk sotenin yanına yakışacaktır.
Afiyet olsun...