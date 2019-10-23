Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7817
  • 6,4313
  • 277.953
  • 98898.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Ezme kebap nasıl yapılır? Ezme kebap tarifi..

Ezme kebap nasıl yapılır? Ezme kebap tarifi..

Ezme kebap nasıl yapılır" Ezme kebap tarifi..

“Ezme kebap nasıl yapılır?” son zamanlarda merak edilen konular arasında başa geliyor. Harika bir yemek olan ezme kebap sofralardan eksik olmuyor. Sağlıklı ve vitamin deposu olması sebebiyle de sıkça tercih edilen ezme kebabın nasıl yapıldığı merak ediliyor.

Son zamanlarda sofralarda yerini alan ezme kebap nasıl yapılır merak ediliyor. Görsel şölen olarak da dikkat çeken ezme kebap aynı zamanda lezzetiyle de deneyenlerin bir numaralı yemeği olarak tercih ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da sağlığa yararı açısından sıkça tercih edilen ezme kebap nasıl yapılır merak ediliyor. İşte ezmeli kebabın meşhur tarifi...

EZMELİ KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kg kıyma,
1-1,5 kg domates,
1 adet soğan,
2 adet kırmızı biber,
2-3 adet yeşil biber,
Maydanoz,
1 tatlı kaşığı domates salçası,
1 tatlı kaşığı biber salçası,
Tuz,
Pul biber,
Karabiber.

EZMELİ KEBAP TARİFİ

EZMELİ KEBAP YAPILIŞI

Bir kaba kıymayı, domates salçasını, biber salçasını, tuzu ve karabiberi koyup iyice yoğuralım.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım.

Domatesleri ortadan ikiye kesip saplı yerleri bıçak ile temizleyelim.

Yağlanmış tepsiye domateslerin kesik yüzleri gelecek şekilde dizelim.

Önceden ısıtılmış 180° fırında domatesleri üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Soğanı piyazlık doğrayalım.

Yeşil biber ve kırmızı biberi ince ince doğrayalım.

Yağlanmış başka bir tepsiye köfteleri dizelim.

Domatesler piştikten sonra fırında köfteleri pişirelim.

Pişen domateslerin kabuklarını çatal yardımıyla soyup tepsi içerisinde güzelce ezelim.

Doğranmış soğanı, yeşil biberi, kırmızı biberi, tuzu, pul biberi ezdiğimiz domatesin üzerine ilave edip karıştıralım.

Domateslerin üzerine köfteleri ilave edip tepside kalan yağı köftelerin üzerine gezdirelim.

Ezmeli Kebabımızı maydanoz ile süsleyip servis yapın.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
Doğum yaklaştı! Müge Boz'un bebek hazırlıkları
Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi
Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Şehit oğlundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!