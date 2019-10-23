Ezme kebap nasıl yapılır? Ezme kebap tarifi..

Son zamanlarda sofralarda yerini alan ezme kebap nasıl yapılır merak ediliyor. Görsel şölen olarak da dikkat çeken ezme kebap aynı zamanda lezzetiyle de deneyenlerin bir numaralı yemeği olarak tercih ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da sağlığa yararı açısından sıkça tercih edilen ezme kebap nasıl yapılır merak ediliyor. İşte ezmeli kebabın meşhur tarifi...

EZMELİ KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kg kıyma,

1-1,5 kg domates,

1 adet soğan,

2 adet kırmızı biber,

2-3 adet yeşil biber,

Maydanoz,

1 tatlı kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı biber salçası,

Tuz,

Pul biber,

Karabiber.

EZMELİ KEBAP TARİFİ

EZMELİ KEBAP YAPILIŞI

Bir kaba kıymayı, domates salçasını, biber salçasını, tuzu ve karabiberi koyup iyice yoğuralım.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım.

Domatesleri ortadan ikiye kesip saplı yerleri bıçak ile temizleyelim.

Yağlanmış tepsiye domateslerin kesik yüzleri gelecek şekilde dizelim.

Önceden ısıtılmış 180° fırında domatesleri üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Soğanı piyazlık doğrayalım.

Yeşil biber ve kırmızı biberi ince ince doğrayalım.

Yağlanmış başka bir tepsiye köfteleri dizelim.

Domatesler piştikten sonra fırında köfteleri pişirelim.

Pişen domateslerin kabuklarını çatal yardımıyla soyup tepsi içerisinde güzelce ezelim.

Doğranmış soğanı, yeşil biberi, kırmızı biberi, tuzu, pul biberi ezdiğimiz domatesin üzerine ilave edip karıştıralım.

Domateslerin üzerine köfteleri ilave edip tepside kalan yağı köftelerin üzerine gezdirelim.

Ezmeli Kebabımızı maydanoz ile süsleyip servis yapın.