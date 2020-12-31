Pankek krep tarifi, nasıl yapılır? İşte pratik pankek yapımı, tarifi ve malzemeleri

Pankek krep bilindiği üzere günün herhangi bir saatinde atıştırmalık olarak yiyilebileceği gibi, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde de servis edilebilir. Pankek ve krepler özellikle çocukların gözdesi. Türk mutfağında akıtma ve krep olarak bir benzeri yapılan ve kahvaltılarda sevilerek tüketilen pankek kolay yapım, tarifi ve malzemeleri ile ilgili tüm detayları bu sayfamızda derledik.

PANKEK VE KREP KAÇ KALORİ?

Pankekin bir porsiyonu (180 gr) 437 kcal’dir.

Krepin bir porsiyonu (100 gr) 187 kcal’dir.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı süt,

1,5 su bardağı un,

1 paket vanilin (5 gr),

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 yemek kaşığı silme toz şeker,

1 adet yumurta,

1 fiske tuz.

Yapılışı;

Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. Üzerine toz şekeri, sütü, unu, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini ilave edip iyice çırpalım. Yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız o miktarda hamur alıp tavaya dökelim. Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile arkasını çevirelim. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pişen pankekleri servis tabağına alalım. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Penkeklerimizi bal, çikolata, tahin, pekmez ve istediğiniz meyveler ile servis yapın.

Çocukların seveceği kolay pankek tarifi

KREP MALZEMELERİ

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için margarin veya sıvı yağ

KREP TARİFİ

Kahvaltılık krep hazırlamak un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.

Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın.

Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.

Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar margarin veya sıvı yağ koyup kızdırın.

Tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin.

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