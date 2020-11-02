Pankek nasıl yapılır? MasterChef pancake tarifi burada! Pankek tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Haftaya kaptanlık oyunu ile başlayacak olan yarışmacılar bu akşam en iyi pankeki yapmak için çabalayacaklar. En iyi pankeki yapan kaptanlık oyununu kazanacak ve Mavi takım kaptanı olacak. Peki, Pankek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte en güzel, en nefis pancake tarifi burada..

PANKEK MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

PANKEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın.

Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın.

Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın.

Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin

Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın.

Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.



