MasterChef çorba tarifleri! Balık çorbası tarifi ve malzemeleri

Balık çorbası, mantar çorbası ve mercimek çorbası yapmayı hiç denediniz mi? MasterChef 87.Bölümünde yarışmacılar balık çorbası, mantar çorbası ve mercimek çorbasını şeflere sunacak. İşte birbirinden farklı MasterChef çorba tarifleri...

BALIK ÇORBASI TARİFİ

1 adet orta boy temizlenmiş levrek

6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml. Lik)

1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)

2 diş sarımsak

1 küçük havuç

1 küçük kereviz



1 küçük patates

Tuz, karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 limon suyu

Balık çorbası terbiyesi:

2 çay bardağı süt veya 200 ml krema

2 yumurta sarısı

1 silme çorba kaşığı un

Üzerine:

Kıyılmış maydanoz

BALIK ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI



Balık çorbası tarifi için önce levreği ya da kullanacağınız balığın içini ve pulları temizleyin. Balığı bir soğanla birlikte haşlayın ve suyunu kullanmak için ayırın, sakın dökmeyin.

Haşladıktan sonra balığın kılçığını temizleyin, derisini ayırın ve tavuk gibi küçük küçük parçalayın.

Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağın da yarım soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın ve kavurun. 6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ekleyin. Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patatesi ilave edin. Tuz, karabiber, limon suyunu da ekleyerek karıştırın ve haşlamaya bırakın. Haşlanırken balıkları da ilave edin.

Sebzeler pişince ocağın altını kapatın. Terbiyesini de hazırlayarak çorbaya ilave edin. Balık çorbası hazır afiyet olsun. Maydanozla süsleyebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASININ TARİFİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

5 adımda kolay mercimek çorbası tarifi





MANTAR ÇORBASININ TARİFİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Mantar çorbası nasıl yapılır? İşte pratik kremalı mantar çorbası tarifi