5 adımda kolay mercimek çorbası tarifi

Ramazan’da en çok mercimek çorbası tarifi aranıyor. Çünkü hem herkesin sevdiği çorbalar arasında yer alıyor hem de her yemeğin yanına yakışıyor. Mercimek çorbasının temel malzemeleri arasında mercimek, patates, havuç ve soğan bulunuyor. Yani hem ekonomik hem de bereketli bir çorba tarifi arıyorsanız mercimek çorbası tarifi tam size göre.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın. Mercimekleri bol suda yıkayın.

2. Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.

3. İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

4. Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.

5. Elde ettiğiniz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Mercimek çorbasını ocağa koymanız yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Sonrasında pişmesi yaklaşık 30 dakika sürecektir.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz üzerine salçalı naneli bir sos hazırlayabilirsiniz. Çorbanızın üzerine sadece pul biber serperek de servis edebilirsiniz.

Çorbanın daha kıvamlı olmasını istiyorsanız tereyağ ve unu kavurup ekleyebilirsiniz. Eğer çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmıyorsanız un ilave etmenize gerek yoktur.

Çorbanızı yaparken tavuk suyu olmazsa olmazlardan değildir. Yok ise kullanmayabilirsiniz. Ancak tavuk suyu çorbanıza hem farklı bir lezzet katacak hem de çorbanızın besin değerlerini yükseltecektir.

Çorbanızı rondodan ya da süzgeçten geçirdiğinizde pürüzsüz bir görüntü elde edecektir.

Mercimek çorbanızı beklettiğinizde suyunu çekebilir. Tüketeceğiniz zaman içerisine çok az sıcak su ekleyerek o şekilde tekrardan kaynatabilirsiniz.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükte kâse süzme mercimek çorbası yaklaşık olarak 70 kaloriye denk gelmektedir.