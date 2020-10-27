Mantar çorbası nasıl yapılır? İşte pratik kremalı mantar çorbası tarifi
Kremalı mantar çorbası birçok kişinin popüler çorbaları arasında yer alıyor. Peki, hem lezzetiyle hem de içerdiği vitaminlerle vücut direncini artıran mantar çorbası nasıl yapılır? İşte sofranıza lezzet katacak mantar çorbası tarifi...
Mantar çorbası nasıl yapılır? Mantar çorbası tarifi nasıl? gibi soruların cevabı farklı çorba tarifleri arayanlar tarafından araştırılıyor. Kremalı mantar çorbası pratik ve kıvamıyla sofralarda göz dolduran bir çorba olarak biliniyor. Mantar çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizde.
MANTAR ÇORBASI MALZEMELER
1 paket mantar
1 tane soğan
5 bardak su
125 gram tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı zeytinyağı
1 paket krema
Tuz ve karabiber
MANTAR ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI
Mantar çorbası tarifi için öncelikle mantarların kabuğunu soyun ve yemeğe uygun hazırlayın. Ardından bir tencerede soğanları minik ve ince doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını ekleyerek kavurun. Soyduğunuz mantarları da ekleyerek kavurmaya devam edin. Baharatları da ilave edin ve karıştırın. Son olarak suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın.
Kaynayan çorbayı yavaş yavaş karıştırarak kremayı ekleyin. Mantar parçaları kaşığıma gelmesin diyenler blendırdan geçirebilir. Afiyet olsun.
MANTAR ÇORBASININ PÜF NOKTASI
Krema kullanmak istemeyenler süt de kullanabilir. Çorbayı pişirirken sıcak su yerine et suyu da kullanabilirsiniz.