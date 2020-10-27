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  • Mantar çorbası nasıl yapılır? İşte pratik kremalı mantar çorbası tarifi
27 Ekim 2020 Salı 14:23 | Son Güncelleme:

Mantar çorbası nasıl yapılır? İşte pratik kremalı mantar çorbası tarifi

Mantar çorbası nasıl yapılır" İşte pratik kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası birçok kişinin popüler çorbaları arasında yer alıyor. Peki, hem lezzetiyle hem de içerdiği vitaminlerle vücut direncini artıran mantar çorbası nasıl yapılır? İşte sofranıza lezzet katacak mantar çorbası tarifi...

Mantar çorbası nasıl yapılır? Mantar çorbası tarifi nasıl? gibi soruların cevabı farklı çorba tarifleri arayanlar tarafından araştırılıyor. Kremalı mantar çorbası pratik ve kıvamıyla sofralarda göz dolduran bir çorba olarak biliniyor. Mantar çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizde.

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

1 paket mantar

1 tane soğan

5 bardak su

125 gram tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket krema

Tuz ve karabiber

MANTAR ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Mantar çorbası tarifi için öncelikle mantarların kabuğunu soyun ve yemeğe uygun hazırlayın. Ardından bir tencerede soğanları minik ve ince doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını ekleyerek kavurun. Soyduğunuz mantarları da ekleyerek kavurmaya devam edin. Baharatları da ilave edin ve karıştırın. Son olarak suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın.

Kaynayan çorbayı yavaş yavaş karıştırarak kremayı ekleyin. Mantar parçaları kaşığıma gelmesin diyenler blendırdan geçirebilir. Afiyet olsun.

MANTAR ÇORBASININ PÜF NOKTASI

Krema kullanmak istemeyenler süt de kullanabilir. Çorbayı pişirirken sıcak su yerine et suyu da kullanabilirsiniz.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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