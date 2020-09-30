En pratik meze tarifleri: Humus, topik, tarator ve haydari

Meze tarifleri sofralarda iştah kabartan ve en çok sevilen lezzetlerden biridir. Hatta birçok kişi yemek yemektense mezeleri tüketmeyi tercih eder. Haydari, humus, topik ve tarator tarifi sizi bekliyor. İşte en pratik meze tarifleri...

HUMUS

Nohut ve tahinden yapılan humus sanıldığı kadar zor değil. Humusu ılık servis edebilir veya soğuk yiyebilirsiniz. Üzerine zeytinyağı gezdirirseniz güzel olur. Turşuyla da servis edebilirsiniz. Humus tarifi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Humus nasıl yapılır? MasterChef'te humusun püf noktası

HAYDARİ



Haydarinin ana malzemeleri arasında sarımsak, peynir ve yoğurt yer alıyor. Soğuk servis edilen ve cevizle süslenen haydari özellikle yaz günlerinin vazgeçilmez menü listesinde yer alıyor. Haydari yanına acılı ezme, tarator, kısır ve sigara böreği gibi hafif lezzetler de deneyebilirsiniz. Haydari tarifi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Haydarinin püf noktası nedir? Haydari tarifi ve malzemeleri

HAVUÇ TARATOR

Hem görselliği hem de tadıyla yemek sofralarında yer alan havuç tarator sadece birkaç malzemeden yapılıyor. Öncelikle havuçları rendeleyin. Önceden ısıtılmış bir tavada, havuçları zeytinyağı ile yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alıp, soğutun. Dövülmüş sarımsak ve süzme yoğurdu iyice çırpın. Soğuyan havuçları, çırpılmış yoğurdun içerisine aktarın ve karıştırın. Üzerini cevizle süsleyebilirsiniz.

KARNABAHAR KISIRI



Karnabahar kısırı son yıllarda çok popüler oldu. Diyet listelerinde de karşımıza çıkan karnabaharı bu şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Karnabahar kısır tarifi için aşağıdaki linke tıklayın.

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TOPİK TARİFİ



Topik meze tarifi son yıllarda en çok denenen mezelerin başında geliyor. Topik mezesi nohuttan yapılıyor.

TOPİK MEZESİNİN YAPILIŞI

Topik mezesi için önce doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave edip, soğanların rengi dönene kadar kavurun. Tavaya kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyin biraz daha çevirin, 1 bardak suyunu da ekleyip tavanın kapağını kapayın ve haşlanmaya bırakın. Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın. Haşlanmış nohutların kabuklarını çıkarın, haşlanmış patatesleri de ilave edin ve ya blendırla, ya da rondo ile püre haline getirin. Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin.

Harcı 5-6 parçaya ayırın. Streç filmi iki kat haline getirin. Parçalara ayırdığınız harç hamurunu tek tek avucunuzun içine alın, parmaklarınızla açın ve içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin. Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis yapın.

TOPİK MEZESİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

Piyazlık şekilde doğranmış 5 orta boy kuru soğan

1’er çorba kaşığı kuş üzümü ve dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar