İftara lezzetli meze tarifi: Karnabahar kısırı

Karnabahar kısırı merak ediliyor. Ramazanda iftarda meze çeşitleri seviliyor. Bunlardan biri olan karnabahar kısırı içindeki faydalı birçok besinle hafif bir lezzet oluyor. C Vitamini açısından da zengin olan karnabaharın hem yemeği hem de salatası yapılıyor. Diyet listelerinde de yer alan karnabaharı yemeklerden önce tüketirseniz ana yemeği daha az yemiş olursunuz. İşte zengin içeriğiyle karnabahar kısırı tarifi ve malzemeleri…

KARNABAHAR MALZEMELER

600 gr. karnabahar

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kapya biber

3 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

5 - 6 dal taze soğan

Yarım bağ maydanoz

7 - 8 adet çeri domates

10 adet kornişon turşu

İsteğe göre 1 avuç ceviz

Tuz, karabiber, sumak, kimyon

Zeytinyağı, nar ekşisi

Yarım limonun suyu

KARNABAHAR KISIRI YAPILIŞI

Karnabaharları un gibi olana kadar robottan geçirin. Soğanınızı yemeklik doğrayın.

Bir tavaya zeytinyağını koyun, yemeklik doğradığınız soğanları kavurun, ardından salçaları ilave edip ve kavurmaya devam edin. Salçaların kokusu çıkınca karnabaharları ekleyin ve kavurun.

Biberler, bütün yeşillikler, turşu ve cevizi ince ince doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye bölün.

Karnabaharlı karışım ve doğradığınız bütün malzemeleri karıştırın. Tuz, karabiber, sumak ve kimyonu ilave edip karıştırın. Ayrı bir kapta nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine döküp, karıştırın, servis edin.