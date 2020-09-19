Haydarinin püf noktası nedir? Haydari tarifi ve malzemeleri

Haydarinin yapılışı ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haydarinin püf noktası ise kullandığınız yoğurdun süzme yoğurt olmasıdır. Soğuk servis edilen ve cevizle süslenen haydari yaz günlerinin vazgeçilmez menü listesinde yer alıyor. Haydari yanına acılı ezme, tarator, kısır ve sigara böreği gibi hafif lezzetler de deneyebilirsiniz. İşte haydarinin tarifi ve malzemeleri...



HAYDARİ İÇİN MALZEMELER



2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

50 gram beyaz peynir

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

HAYDARİ YAPILIŞI

Karışımı hazırlayacağınız bir kaba süzme yoğurdunu alın ve içerisine peyniri rendeleyip karıştırın. Sarımsakları iyice ezin ve ilave edin ve karıştırın.

Karışımdan ayrı bir tavada sıvı yağınızı ve cevizlerinizi birkaç dakika kavurun. Kavrulan cevizlerin içine naneleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Nanelerin kokusu çıkınca yoğurtlu karışımın içine dökün ve çırpıcınızla tamamen karışana kadar çırpın. Soğuduktan sonra servis yapın. Afiyet olsun...

HAYDARİNİN PÜF NOKTASI

Kullanılan yoğurdun süzme olması önemlidir.

İçine isteğe göre baharat ekleyebilirsiniz.

Dereotu da ekleyebilirsiniz.