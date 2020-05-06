En lezzetli ana yemek tarifleri Sulu köfte tarifi ve malzemeleri

Ana yemek tarifleri merak ediliyor. İftara saatler kala sulu yemek tarifleri ve pratik yemek tarifleri araştırılıyor. Pratik yemeklerden biri olan sulu köfte tarifi hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından seviliyor. Yapılması kolay olan sulu köftenin malzemeleri arasında bulgur, yumurta, kıyma, baharat ve soğan yer alıyor. Eğer hala “Bugün ne pişirsem? Ana yemek tarifleri nedir?” diye düşünüyorsanız bu sulu köfte tarifi tam size göre. İşte sulu yemekler arasında en lezzetli olan sulu köfte tarifi…

SULU KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 g dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 orta boy soğan

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

SULU KÖFTE YAPILIŞI

Soğanı rendeleyin. Maydanozu ince ince doğrayın. Kıyma, ince bulgur, yumurta, karbonat, maydanoz ve soğan karıştırılarak iyice yoğurun. Daha sonra tuzu ve karabiberi ekleyerek tekrar yoğurun. Harcı misket büyüklüğünde toplar haline getirin. Diğer tarafta yağda soğan ve salça kavurun. Üzerine köftelerin üzerini örtmeye yetecek kadar su ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca hazırlanan köfteleri ilave edin ve orta ateşte pişirin.

SULU KÖFTE YANINA NE GİDER?

Tarhana çorbası, beşamel soslu makarna, mercimek köftesi, ekmek kadayıfı tatlısı ve kaşık salatası sulu köftenin yanına güzel olacaktır.

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