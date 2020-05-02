Ekmek kadayıfı nasıl yapılır? Ekmek kadayıfının püf noktası nedir?

Ekmek kadayıfı tatlısı ramazanda sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Yumurta, süt, şeker ve un gibi evde bulunan temel malzemelerle yapılabilen ekmek kadayıfı tatlısı hem lezzetli hem de pratik. Ekmek kadayıfının püf noktası şerbeti ve kremasını güzel yapmak. Sizi yormayan kolay tarifi ile “Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

EKMEK KADAYIFI KEK İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karamelli şerbet için malzemeler

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Ekmek kadayıfı kreması için malzemeler;

2, 5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

EKMEK KADAYIFININ YAPILIŞI



1. Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırptıktan sonra unu, kabartma tozunu, vanilyayı ilave ederek karıştırın.

2. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişirin.

3. Kek soğuduktan sonra 3 bardak şeker ve 3 bardak kaynar su ile karameli hazırlayın.

4. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritin, iyice sıvı haline gelince üzerine yavaş yavaş 3 bardak kaynar su dökün. Suyu kattığınızda şeker katılaşacak, şeker tekrar eriyene kadar kaynatın.

5. Krema için Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişirin ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyerek mikserle çırptıktan sonra soğumaya bırakın.

6. Soğuyan keki enlemesine ikiye bölün, önce alt kısmı tekrar pişirdiğiniz tepsiye koyun.

7. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetinin yarısını alt kısma döküyoruz.

8. Ortaya kremanın hepsini dökün ve üzerine yayın.

9. Üst kısmı da yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde dökün.

10. Buzdolabında bekletirseniz daha güzel olur. Üzerine isteğe göre kaymak ya da krem şantiyle servis edebilirsiniz.