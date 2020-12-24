2021 şansı ile geliyor! Her burç bir konuda şanslı ve mutlu olacak! İşte 2021 burç yorumları

2021 burç yorumları herkes için merak konusu. Zorlu mücadelelerle geçen 2020’yi bitirmeye sayılı günler kala bir yandan geçen yılın muhasebesi yapılırken diğer yandan 2021 planlarına başlandı. Peki, 2021’de neye göre plan yapacağız? Burçlar 2021 için ne diyor?



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Astrolog Nilay Dinç, 2021 burç yorumları için müjdeyi verdi. Dinç, 2021’de her burcun bir konuda şanslı olacağını söyledi. İşte binlerce takipçisi olan Dinç’ten 2021 burç yorumları…

KOÇLAR HAYAL ETTİĞİNE KAVUŞACAK

Koç burçları yeni arkadaşlar edinecek ve uzun zamandır hayalini kurduğu dua ettiği ne varsa ona kavuşacak. Özellikle 13 Ocak 2021 haftası onlar için çok şanslı olacak. Sosyal çevresinde köklü değişimler yaşayacak olan Koç burçları uzun zamandır umut ettiği, hayal ettiği, dua ettiği isteğine kavuşabilir. “Umutlar Ev”i ona hizmet edecek. Bekârlar yeni aşka yelken açarken evli Koçlar çocuk sahibi olabilir. 2021 de sağlıklarına dikkat etmesi gereken Koçlar bir kaza ya da ameliyat geçirebilir. Bol sadaka vermesinde fayda var. Öğrenci Koçlar eğitimde zorlanabilir daha çok mücadele etmesi gerekebilir ama 2021 ona bu enerjiyi verecek. Eş ve yakın geliri konusunda şanslı olan Koç’lar maddi destek ya da miras ile gelirlerinde artış sağlayabilirler. Daha sevileceğiniz bir yıl sizi bekliyor.

BOĞALARDA HASRET BİTECEK

Kariyerlerinin zirvesini yaşayacak boğa burçları 5 Nisan 2021 haftası şanslarını açacak kapıları aralayacak. Uzun zamandır küs olduğu kişiler ile küslükler bitecek ve hasret giderecekler. Sorumlulukları artacak Boğalar iş konusunda köklü değişim yaşayacaklar. Kimi Boğalar iş kaybı yaşarken kimi Boğalarda yeni fırsatlar yakalayacak ancak iş kaybeden Boğalar üzülmesin kapanan kapı iyi ki kapanmış diyeceğiniz yeni açılacak kapılar için fırsat vermiş olacak. Evli Boğalar iş hayatından biri ile aldatma eğilimine girebilir nefsi ile sınanabilir. Nefsiniz ile mücadele ederseniz 2021 size zehir olmaz, ilişkiler konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Bekâr Boğalar, 2021 sizi baş göz etmek evlendirmek için geliyor çeyizinizi hazır edin. Borçlanma alanınız kontrol kaybedebilir. Kredi ve borç konularından uzak durmaya çalışın. Mide ve bağırsaklar başta olmak üzere sağlınıza dikkat edin. Mutluluk sizin elinizde; inat etmeyi bırakır yeniliklere açık olursanız 2021 sizi mutlu ve memnun kılacak.

İKİZLERE HAZİRAN VE TEMMUZDA KAPILAR AÇILACAK

Tamda ikizler ruhuna yakışır hareketli yerinde durmayacağı bir yıl bekliyor olacak. 2021 Haziran ve Temmuz hayatında köklü değişimler için kapılar açılacak. Seyahatli, gezmeli ve sosyalleşmeli tam ruhunuza uygun bir yıl sizi bekliyor. Şehir ya da ülke değişimlerine açık olacaksınız. Eğitim ve seyahat size büyük fırsatlar getirecek. İte kaka yürütmeye çalışılan evlilikler sonlanabilir. Bekârlar ise aradığı aşkı bulabilir. Heyecan dolu enerjik bir yıl İkizler’i bekliyor. Sağlık konusunda rahim yumurtalık prostat gibi rahatsızlıklara yatkınlık olabilir kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Para size yurt dışı, e-ticaret ya da eğitim yolu ile akacak. Kazançlı bir yıl sizi bekliyor; birikim yapmayı ihmal etmeyin. Ara ara özünüze dönüp ibadet ve meditasyonla ilgilenmeniz enerjinizi temizleyecek.

YENGEÇLERE AŞK VE PARA MÜJDESİ

2021'de bir para sayma makinası mı alsa yengeçler acaba? Para sadece yağmayacak, aklını kullanan yengeçler yatırımlar ile yeni fırsatlara kapı açacak. Para beraberinde aşkı da getirecek, evli yengeçler eş ile yaşadığı krizleri çözecek ve tazelenecekler.17 Mart 2021 haftası itibari ile huzur akmaya başlayacak sıkı durun. Yılın zenginlerinden biri siz olabilirsiniz. Hem miras, prim alanınız açıkken hem de eş yakın geliri desteği açık olacak. Beklenmedik kaynaklardan size 2021 de para akabilir. Yatırımlarınız karşılığını bulabilir. Bekâr Yengeçlere eş çalışma ortamından ya da iş vesilesi ile gelebilir. Sağlıkta nefes yollarına dikkat etmenizde fayda var. Evliliğinde sorun olan Yengeçler, 2021 sorunları çözmenizde yardımcı olacak. 2021, bekâr Yengeçleri evlendirmek için ise kısmetlerini açacak. Arkadaş ve sosyal çevrenize dikkat etmeniz, fazla güvenmemeniz iyi olur, 2021 de arkadaştan yana sınanabilirsiniz.

ASLANLARIN İŞLERİ AÇILACAK

Sorumluluk vakti geldi yeterince keyfi yaptınız artık evlilik ile sorumluluklarınız artacak. Yuva kurmak size bereketi ve şansı ile gelecek. Evli aslanların eş geliri konusunda şansları ve işleri açılacak. Eylül ayı kısmetinizin en yüksek olduğu ay sizi bekliyor olacak. Bekâr Aslan kalmayacak yeridir diyeceğimiz bir yıl olacak 2021 Aslan burçları için hem şifalandıkları hem de yuva kurdukları bir yıl olacak. İş hayatında kriz deneyimlemeye müsait Aslanlar iş ve çalışma arkadaşlarına, günlük işlerinin kontrolüne çok dikkat etmeli. Hamilelik konuları riskli görünen bir yıl; düşük riskleri olabilir, doktor kontrollerini ihmal etmemelerinde fayda var. 2021 yeni yatırım yapacakları bir yıl olabilir.

BAŞAKLAR İÇİN ROMANTİK BİR YIL OLACAK

Aşk kapıda artık yalnızlıktan bıkan başaklar duygusal ve romantik bir yıl sizi bekliyor soğuk enerjinizden çıkmanızın vakti geldi. 21 Şubat 2021 size yeni fırsat ve kısmetler açacak. Bekâr Başaklar aradığı aşkı bulurken evli Başaklar çocuk sahibi olabilir. Çocuk eviniz çok hareketli. Çocuk planlarınız var ise yuvanızı genişletmek için çok uygun bir yıl olacak. Ebeveyn sağlığına dikkat edilmeli; aile büyüklerinin sağlığında sorun olabilir. Taşınma yer değişikliğine açık bir yıl olacak. Öğrenci Başaklar eğitimde hak ettiklerini fazlası ile alacak şanslı bir yıl olacak. Yeni bir hobi edinmek ruhunuza iyi gelebilir.

TERAZİLER ŞİFALANACAK

Naif teraziler artık emeklerinin karşılığını almaya başlayacak ve köklü bir değişiklik için 11 ağustos haftası kapılarını açacak. Yuvaları şifalanacak terazilerin aile büyüklerinde rahatsızlık var ise şifalanmasına 2021 destek olacak..2021 ev alma taşınma yılı olacak, yuvaları konusunda en şanslı yıl olacak. Evleri çok bereketli kısmetli olacak. Yuvada olan sorunlar çözülüp şifalanacak. Kardeş sağlığına dikkat edilmeli sadece. Çocuk sahibi olmak Teraziler’e iyi gelecek. İş konusunda ortaklıklara dikkat etmeli; yaptığı anlaşmalardan pişmanlık duyabilir. Finansal risk için uygun bir yıl değil; yatırımlarınız gayrimenkul ve taşınmaz mallar dışında risk oluşturabilir. Güzelliğinize güzellik katacak bir yıl.

AKREPLERİ SEYAHATLER BEKLİYOR

Uzun zamandır beklediği aracı almaya niyetlenen akrepler gönlündeki araca kavuşacak. Hem araç alım satım yapabilir hem de leyleği havada görmüş gibi bol bol gezebilir. 3 Ekim itibari ile artık huzuru bulacak. Öğrenci Akrepler eğitimde değişikliğe gidebilir, sorumlulukları artabilir. Kontrolsüz para kayıplarına açık bir yıl o nedenle birikim yapıp gereksiz harcamalara girmemelerinde fayda var. Kefil olma gibi konulardan kesinlikle uzak durulmalı. Para gelecek ama geldiği gibi gidebilir. Evlilikte aldatma konuları riskli; özellikle bekâr Akrepler tanışacağınız kişinin medeni durumuna dikkat etmenizde fayda var, evli kişiler bekâr olarak kendini tanıtıp kandırabilir ya da bilerek bilmeyerek böyle bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz. Yakın geliri desteği ya da miras kalabilir.

YAYLARA EVLİLİK YOLU GÖZÜKECEK

Şifa bekleyen yay burçlarına şifa yağacak. Sağlık onlar için kıymetli ve iyi şansların akacağı bir yıl olacak. Bekârlığı seven yaylar artık evliliği düşünmek için nedeniniz olacak. 10 Mayıs 2021 sonrası evlilik ve şifa enerjiniz açık. Parlayacağınız ışık saçacağınız bir yıl olacak. Gözler üzerinizde olabilir. Bedeninize ve görünümünüze önem vermeniz sizi daha iyi hissettirecek. Yurt dışı seyahati kaçınılmaz görünüyor uzaklara seyahat edilebilir. Ev alımı ya da iş kurma alanınız çok açık, para akacak ve siz bunu yatırıma çevirerek şansınızı arttıracaksınız. Sağlık hassas olabilir, bağışıklığınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik gebelik ya da kürtaj riskiniz olabilir.

OĞLAKLARA 2021 ŞANSI GELECEK

Bol para bol kazanç geliyor çalışkan oğlaklar artık beklediği terfiyi ve zammı alabilir. Hak ettikleri değeri nisan sonrası alıyor olacaklar. Kendinizi geliştireceğiniz bir yıl olacak. Kilo vermek bu yıl sizin için kolay olacak. Çok çalışacağınız enerjinizin yüksek olacağı bir yıl. Para konusunda 2020 sizi yordu 2021 şansı ve bereketi ile geliyor. Haritasında iyi açı alan Oğlaklara para ve iş yağacak. Hayatınızın en şanslı yıllarından biri olabilir. Çok yorulan Oğlaklar azat olacak. Para konusunda kandırılma ve dolandırılmalara dikkat. Aile içi kavga ve gerginlikler yüksek olabilir, daha da yalnız hissedebilirsiniz. Sabır sizi büyütecek.

KOVALAR 2021 SİZİN YILINIZ OLACAK

2021 sizin yılınız olacak. 21 Aralık 2020 den 3 Aralık 2021 e devran size dönecek. Işıklar size yanacak ve heyecan sizin için kapıda bekleyecek. İyilik eden kovalar iyilik bulacak ektiklerini biçecekleri bir yıl olacak. Bu yıla damgasını Kovalar vuracak. Hayatı sorgulayacak ancak sorularınıza yanıt bulacağınız bir yıl olacak artık ya siyah ya beyaz olacak sizin için gri hiçbir şey kalmayacak. Sorumluluklarınızın artacağı gibi hak ettiğiniz ilgi ve değere kavuşuyor olacaksınız. Bekâr Kovalar en geç 2 yıl içinde evleniyor olacak ki 2021 yılında evlenme ihtimalleri çok yüksek, aşk alanınız çok açık. Evli olanlar ise çocuk sahibi olacak, sorumlulukları artacak. Baba ya da dede ile ilgili sorun ya da sağlık problemlerine açık bir yıl maalesef. Hem iş değişikliği hem de gelir değişikliğine açık olacaksınız.

BALIKLARA KARİYER YOLU AÇIK

Duygusallığı ile bilinen balıklar bu yıl mantıkları ile hareket edecek ve iş kariyer noktasında atacakları diplomatik adımlar onların faydasına olacak. Sevgililerinden ayrı balıklar artık barışacak ve ruhsal huzura erecekleri bir yıl ile buluşacaklar. 7 Mart ve sonrası size şans ve bereketi ile gelecek. Balıklar bu yıl bir ameliyat geçirebilirler; sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. İş ve kariyer alanınız açık. Otorite desteği ile iş ya da terfi yolunuz açık ancak para alanınız zor görünüyor. Yapacağınız lüzumsuz harcamalar pişmanlık verebilir, bu yıl olanı koruma dışında aksiyon almamanızda fayda var. Ruhsal anlamda şifalanacağınız bir yıl; destek almanız size iyi gelecek. Sırlar açığa çıkarken dost düşmanı ayır edeceksiniz. Mahkûm ya da davalı Balıklar 2021 de azat olabilir.