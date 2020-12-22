2020 burçlara göre yılbaşı hediye önerileri! Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcuna hediye önerileri

Burçlara göre yılbaşı hediyesi almak isteyenler önce burç tarihlerini sonra hediyeleri araştırıyor. Peki, hangi burç hangi hediyeden hoşlanır? İşte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcuna hediye önerileri...



KOÇ BURCU: Kamp malzemeleri, oto aksesuarları, bisiklet, bilgisayar oyunları, kıyafet veya spor aleti...

BOĞA BURCU: Makyaj seti, deri cüzdan, kazaklar, gül şeklinde kek veya çikolata...

İKİZLER BURCU: Kitap, tavla seti, zeka oyunları, maket arabalar, kol saati, orijinal bir dvd, ilgi alanıyla alakalı online bir eğitim seti...

YENGEÇ BURCU: Granit tava takımı, çerçeve, resim albümü, tarih kitapları, çay makinası, mutfak robotu veya şık bir aile albümü...

ASLAN BURCU: Şık bir saat, gösterişli bir çanta, kol düğmeleri, altın varaklı bir ayna...

BAŞAK BURCU: Puzzle, tablolar, kazak, gömlek, robot süpürge, bonsai bitkisi, bakım kiti ve teknolojik ürünler...

TERAZİ BURCU: Ev ile uyumlu bir tablo, giyim eşyaları, deri kemerler, mp3 Player, şık bir vazo, saç maşası, güzellik bakım seti...

AKREP BURCU: Ayakkabı, denizcilikle ilgili eşyalar, olta takımları, şık ve kendini gösteren tonlarda bir elbise ya da kemer cüzdan gibi aksesuar...

YAY BURCU: Yurt dışı tatil bileti, tuttuğu takımın hediyelik eşyaları, bilgisayar aksesuarları, yabancı dizileri izleyebileceği bir yayın hizmeti, monopoly, scrabble, tabu gibi kutu oyunlara...

OĞLAK BURCU: Bilgisayar, telefon ya da heykel başlangıç hobi seti, antika eşyalar, deri cüzdan, deri çanta, fonksiyonel bir kalem, satranç takımı...

KOVA BURCU: Son model cep telefonu, iPad, bilgisayar oyunları ya da sudoku bulmaca dergisi...

BALIK BURCU: Saksı çiçeği, kupa bardaklar, sanatsal kitaplar, eski sinema filmleri arşiv koleksiyonu...