28 Aralık-4 Ocak haftalık burç yorumları! Yılın son dolunayı etkileyecek

30 Aralık günü Yengeç burcunun 8 derecesinde yılın son dolunayı gerçekleşiyor. Bu durum 28 Aralık-4 Ocak 2020 haftalık burç yorumlarını etkileyecek. Aile temaları vurgulanıyor. Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği Cuma ve cumartesi günü kişisel bakımımızla, saçlarımızla ilgilenebilir, bakım yapabiliriz. Diyete başlamayı düşünenler için Pazar günü Ay’ın Başak burcunda ilerlediği ve Ay’ın küçülmeye başladığı gün uygun olabilir. İşte 28 Aralık-4 Ocak haftalık burç yorumları…



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 2020 yılının son haftasına Ay İkizler burcunda başlıyoruz. 30 Aralık günü Yengeç burcunun 8 derecesinde yılın son dolunayı gerçekleşiyor olacak. Ailenizle ilgili temalara vurgu yapacak olan Dolunay daha önce başlattığınız işlerin daha görünür hale gelmesine olanak sağlayacak. Hafta ortasında Ay burç değiştirerek Aslan burcuna geçiş yapacak. Çocuklarınızla ilgili konular öne çıkıyor olacak. Yeni yılın ilk pazar günü ise Ay Başak burcunda ilerliyorken evinizle ilgili çalışmalarınız, günlük rutin işlerinizle ilgili detaylı uğraşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa onların bakımları ile ilgilenebilirsiniz. Zayıflamayı düşünüyorsanız Pazar günü Ay’ın Başak burcunda ilerlediği ve küçülmeye başladığı döneminde diyetinize başlayabilirsiniz. Yeni yılın hepinize bolluk, bereket ve güzellikler getirmesini dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 28 Aralık haftasına başlarken geride kalan tüm işlerinizi tamamlayarak ve görüşmelerinizi planlayarak başlıyor olacaksınız. 30 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Yengeç dolunayı yakın çevrenizle olan iletişimlerinizde daha önce başlattığınız birtakım işlerinizin şimdi tamamlanmasına olanak sağlıyor olacak. Perşembe gecesi Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Haliyle sizlerin de yuva alanlarınızda daha otoritenizi göstermek isteyeceğiniz durumlar öne çıkıyor olacak. Pazar günü Ay Başak burcunda ilerliyorken çocuklarınızın okulları veya genel işleri ile ilgili düzenlemek, toparlamak istedikleriniz açısından verimli bir gün geçirebilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 28 Aralık ve 4 Ocak haftasında yoğun koşturmalı bir hafta sizleri bekliyor. Haftaya Ay sizin burcunuzda iken başlıyoruz. Bireysel konularınızla ilgili tüm işlerinizi hafta başında halletmeniz yerinde olacaktır. 30 Aralık günü parasal konularınızda daha önce başlatmış fakat tamamlamaya fırsatınız olmamış olan işlerinizi tamamlamanız adına yardımcı olacak bir Dolunay meydana gelecek. Perşembe günü yani yılın son günü arkadaş çevrenden kişiler ile tartışmaların olabilir. Daha sakin kalman gereken bir gün olacak. Hafta sonu ve bilhassa pazar günü Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte daha çok ev alanlarınızda temizliğe ve düzene vakit ayırmak istiyor olacaksınız. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 28 Aralık ve 4 Ocak haftasında sizin burcunuzda bir Dolunay çarşamba günü gerçekleşiyor olacak. Ancak onun öncesinde yani hafta başında rüyalarınız çok dikkat çekiyor olacak. Bunları not almanızı hatta bir rüya günlüğü tutmanızı tavsiye ederim. Bir su grubu olarak altıncı hissiniz yüksektir ve rüyalarınız haberci nitelikte olabilir. Dolunay kendinizle ilgili daha önce başlattığınız ancak tamamlayamadığınız işlerinizi tamamlamanız açısından önem kazanıyor olacak. Hafta sonuna doğru Ay Aslan burcuna geçiyor olacak. Parasal konular kafanızı kurcalayabilir. Pazar günü yakın çevrenizle olan görüşmelerinizin yoğun olacağı bir gün olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 28 Aralık ve 4 Ocak haftasına sizler sosyal çevrenizle olan görüşmelerinizin yoğun olacağı bir şekilde başlıyorsunuz. Pazartesi günü ikili ilişkilerinizdeki sürtüşmelere dikkat etmenizde yarar var. Salı günü ay burç değiştiriyor olacak. Dolunay öncesinde bir miktar gergin olabilirsiniz. Çarşamba günü daha kendi kendinize kalmaya özen göstermenizde yarar var. Dolunay kapalı alanlardaki işlerinizin daha görünür hale gelmesine olanak sağlıyor olacak. Perşembe akşamı Ay sizin burcunuza geçiyor. Saç ve cilt bakımı gibi işlerinizi Cuma ya da cumartesi günü halledebilirsiniz. Pazar günü daha çok parasal konularınızla ilgili düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, yılın son haftasına Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Kariyerinizle ilgili konularda üst ve otorite figürleriniz ile önemli görüşmeler yaparak geçirebilirsiniz. Çarşamba günü Yengeç burcunda bir Dolunay var. Kariyerinizden gelen kazançlarınızla ilgili konular Dolunay ve sonrasındaki 15 günlük süre boyunca daha görünür hale gelebilir. Sürüncemede kalmış işleriniz tamamlanabilir. Perşembe gecesi Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Geri planda kalmış konularınızla ilgili cesaretle adım atıp işlerinizi düzenlemek adına Cuma ve cumartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Pazar günü Ay Başak burcundayken kişisel bakımınızla ilgili düzenlemeler yapmak için uygun olabilir. Hepinize güze ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, 28 Aralık haftasına Ay İkizler burcunda yılın son haftasına başlıyoruz. Uzak yerlerdeki akrabalarınla aranda iletişimler yoğun olabilir. Çarşamba günü Yengeç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kariyerinle ilgili olarak daha öncesinde başlatmış olan işlerinde önemli tamamlanmalar Dolunay ile birlikte meydana gelebilir. Ancak gün içerisinde otorite figürlerinizle olan iletişiminize dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru Ay Aslan burcuna geçecek. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde otoritenizi ortaya koymak istediğiniz durumlar öne çıkabilir. Pazar günü geri plandaki işlerinizle ilgili düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 28 Aralık ve 4 Ocak haftasında yoğun enerjiler bilhassa eşinizin yakın çevresi ile ilgili alanda meydana gelebilir. Hafta başında ödemeleriniz ve banka işlerinizle ilgili alanlarda görüşmeleriniz hız kazanabilir. 30 Aralık tarihinde Yengeç burcunda meydana gelecek olan Dolunay yabancılar ve eşinin yakın çevresi ile ilgili konularda daha önce başlanılmış olan birtakım görüşmelerin tamamlanmasında önemli rol oynayabilir. Hafta sonuna doğru Aslan burcuna geçen Ay kariyerinle ilgili konularda daha fazla kendini öne çıkarman adına seni destekliyor olacak. Pazar günü sosyal çevrenden kişiler ile görüşmelerin olabilir ve seni sevindirecek haberler alabilirsin. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 28 Aralık ve 4 Ocak haftasının başında Ay ikili ilişkilerinizle ilgili konuları öne çıkartıyor olacak. Bilhassa pazartesi günü eşinizle aranızda meydana gelebilecek tartışmalar nedeniyle gerginlikleriniz olabilir. Çarşamba günü Yengeç burcunda bir Dolunay var. Dolunay sizlerin ödemeler ve hisseli paylaşımlar alanınızda süregelen işlerinizin tamamlanması açısından önem kazanıyor olacak. Perşembe günü akşamı Aslan burcuna geçen Ay uluslararası işlerinizi organize etmeniz açısından iyi olabilir ancak gerginliklere dikkat etmeli ve iş hayatınızdan kişilerle tartışmalara girmemeye önem vermelisiniz. Pazar günü çocuklarınızın rutin işleri ile ilgilenmek için uygun bir gün olabilir. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 28 Aralık haftasına Ay İkizler burcunda giriyor olacağız. Güneş artık sizin burcunuzda. Haliyle bireysel konularınız ve öne çıkmak istediğiniz alanlarda kendinizi daha rahat öne çıkartabileceksiniz. Çarşamba günü ikili ilişkiler, eşiniz ve sözleşmelerinizle ilgili konularda önemli tamamlanmaları ve sürüncemede kalmış işlerinizin sonuçlanmasını sağlayacak bir Dolunay meydana gelecek. Perşembe akşamı Ay burç değiştirecek ve Aslan burcuna geçecek. Ortak paylaşımlarınızla ilgili konuları organize etmek ve otoritenizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Pazar günü uzak yerlerle ilgili işlerinizi düzenlemeniz adına uygun ve sakin enerjiler var. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, yılın son haftasına Ay sizler gibi bir Hava elementi olan İkizler burcunda giriyoruz. Dolayısıyla hafta başında yoğun iletişim söz konusu olabilir. Yengeç burcundaki Dolunay sizlerin günlük mesleki alalarınızla ilgili olarak daha görünür sonuçlar elde etmeniz açısından destekleyici olacaktır. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinize daha fazla kafa yoruyor olacaksınız. Eşinizle aranızda benim dediğim olacak tartışması yaşanabilir. Bilhassa cuma günü ani kararlar almamaya çalışın. Pazar günü Ay Başak burcunda. Ortak paylaşımlarınızla ilgili olarak düzenlemeler içerisinde olmanız gerekebilir. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 28 Aralık haftasına Ay İkizler burcunda ilerlerken başlıyor olacağız. Ev, yuva alanlarınızda yoğun bir iletişim trafiği hafta başında söz konusu olacaktır. Yengeç burcunda meydana gelecek olan Dolunay haftanın önemli olaylarından. Çocuklarınız varsa onların okul hayatlarını ilgilendiren bir konuda daha görünür sonuçlar elde etmeniz açısından önemli olabilir. Hafta sonuna doğru Ay Aslan burcuna geçecek. Günlük rutin işlerinizle ilgili organize olmanız gereken durumlar olabilir. Pazar günü eşinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

28 ARALIK-4 OCAK HAFTASI AY BOŞLUKTA ZAMANLARI



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