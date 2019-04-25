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  3. Zehra Çilingiroğlu: Annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım

Zehra Çilingiroğlu: Annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım

Zehra Çilingiroğlu: Annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım

Annesi Hülya Avşar’la Ayvalık tatilinden dönen Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Çilingiroğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı

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Muhabirler, bölümünü okuduğu iç mimarlığı çok sevdiğinden bahseden Zehra Çilingiroğlu’na daha önce annesiyle reklam filmi için kamera karşısına geçtiği hatırlatıldı. Zehra Çilingiroğlu, konuyla ilgili, "Benim böyle bir durumum yok. Reklam filminde de annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım" diye konuştu.

Televizyon dünyasından uzak durmak istediğini belirten Çilingiroğlu, sevgilisiyle alakalı sorulara ise, "Bu konularla alakalı hiç konuşmadım, konuşmak da istemiyorum" diye cevapladı.

(Habertürk)

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