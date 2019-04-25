4 yıllık aşk bitti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılma nedeni

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yollarını ayırdı. Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ancak ilişkilerine dolu dizgin devam eden çift bu kez iddiaları doğruladı.

AYRILIK KARARI ALDIK

2. Sayfa'nın haberine göre; çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı. Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

Ünlü çiftin yakınlarına, "İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik" dediği öğrenildi.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılmış, sakal bıraktığı görülen Bürsin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" demişti.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, yapılan anketlerde açık ara "en beğenilen çift" seçiliyordu...

(Sabah)