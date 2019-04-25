Hakkarili kadınların elinden organik gıda

Gürkan ATA

Hakkari’de 2 yıl önce kadınların devreye girmesiyle hem yoksullukla mücadele hem de üretime katkı için başlatılan proje meyvelerini verdi. Bin 230 Hakkarili kadın, organik üretimle hem ailelerinin hem de bölge halkının yüzü güldürdü. Kadınların başarısı hemcinslerine de örnek oldu. Günde ortalama 20 kadın ‘biz de çalışmak istiyoruz’ diye valiliğin kapısını çalmaya başladı.

HUZUR ARTTI, GÖÇ AZALDI

“Kadın mutluysa toplum da mutludur” diyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık projeyi AKŞAM’a anlattı: “Burada işsizlik sorunu var. Sanayi yok, arazi bakir. Yıllarca el değmemiş tarlalar var ve hiçbir zirai ilaç kullanılmamış. Bu durumu en çok kadınlar sayesinde fırsata çeviriyoruz. Organik tarım konusunda çalışmaya istekli kadınlarımızla bu konuda hızla yol alıyoruz. Hakkari organik ürün için tüm şartları oluşturuyor. Biz kadınlarımızı destekliyoruz, onlar da çalışıyor, üretiyor. Hane geliri arttıkça huzur da artıyor, göç azalıyor.”

HEDEF 2 BİN KADIN DAHA

Son iki yılda Tarım ve Orman Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve kaymakamlıklar ile İŞKUR ve TZOB destekleriyle finanse edilen süs bitki yetiştiriciliği, tavukçuluk, tıbbi ve aromatik bitki, arıcılık, örtü altı sebze, organik tarım, çiçeklerin özü gibi onlarca projeye aktif olarak katılan kadın sayısı bin 230. Kadınlar gruplar halinde farklı alanlarda belirli eğitimlerden geçiriliyor, her ürün kayıt altına alınıyor, organik ürünler yetiştiriyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, yıl sonuna kadar projelerde aktif olarak yer alan kadın sayısını 2 bine çıkaracaklarını söylerken, Proje Koordinatörü İdris Uce de, “Kadınları önce sebze ve meyve ekimine yönlendiriyoruz. Fasulyeden yabani ota kadar onlarca ürün yetiştiriyorlar. Bazıları konserve, bazıları turşu, bazıları acı sos yapıyor. Tereyağ, bal, yumurtayla uğraşan var. Tek şart organik olması” dedi.

İŞTE O ÜRÜNLER

Vali Akbıyık’ın, “Hiçbir kimyasal kullanılmadan üretilip hazırlanan en organik ürünler” diye anlattığı ürünlerden bazıları şunlar: Süt ve süt ürünleri, arı ürünleri, bölgeye has teremast (En az üç ay toprak altında muhafaza edildikten sonra tüketime sunulan yoğurt), organik yerli çeltik, organik kurutulmuş bitkisel ürünler, incir ürünleri, alıç reçeli, ışgın reçeli, nar ekşisi, organik kurutulmuş meyveler, cevizli sucuk ve üzüm pekmezi, organik yumurta, siyabo, organik susam, organik tahin, konserve-turşu çeşitleri ve bölgede doğal olarak yetişen yeşillikler.