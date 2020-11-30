Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş'le Gelin Görün kalktı mı, final mi yaptı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekranlara geldi. Final bölümünden haberi olmayan izleyiciler bugün saat 11:00'de Zahide Yetiş'le Gelin Görün programını göremeyince neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün final yaptı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının takipçilerini üzen haber Kanal D'den geldi. Reytinglerde yeterli başarıyı yakalayamayan Zahide Yetiş için final kararı alındığı açıklandı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının final bölümü 27 Kasım 2020 günü saat 11'de ekrana geldi.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN FİNAL YAPTI?

Kanal D tarafından yapılan açıklamalarda programın beklenilen reytingleri verememesi nedeni ile final yapmasına karar verildiği açıklandı.

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ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.