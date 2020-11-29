Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu ve oyuncuları

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi yeniden başlıyor. Reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne hayranlarını sevindiren haber Kanal D'den geldi. Kanaldan yapılan açıklamaya göre 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren dizi hafta içi saat 11.00’de ekrandaki yerini alacak. İzleyiciler dizinin ne zaman yayınlandığı ve konusu ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi? İşte Fatmagül'ün Suçu Ne konusu ve oyuncuları..

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI

Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

Civan Canova: Kadir Pakalın

Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

Murat Daltaban: Münir Telci

Buğra Gülsoy: Vural Namlı

Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

Engin Öztürk: Selim Yaşaran

Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci

Bülent Seyran: Rahmi Ketenci

Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz

Aziz Sarvan: Turaner Alagöz

Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran

Servet Pandur: Leman Namlı

Zühtü Erkan: Şemsi Namlı