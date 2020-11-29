Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu ve oyuncuları
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi tekrar bölümleri ile ekrana geri dönüyor. 2 sezon yayınlanan dizinin başrolünde Beren Saat ve Engin Akyürek yer alıyor. Reyting rekorları kıran ve bir çok ülkede de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne, hafta içi her gün saat 11:00'de Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi?
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi yeniden başlıyor. Reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne hayranlarını sevindiren haber Kanal D'den geldi. Kanaldan yapılan açıklamaya göre 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren dizi hafta içi saat 11.00’de ekrandaki yerini alacak. İzleyiciler dizinin ne zaman yayınlandığı ve konusu ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi? İşte Fatmagül'ün Suçu Ne konusu ve oyuncuları..
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?
Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI
Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek: Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran
Civan Canova: Kadir Pakalın
Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban: Münir Telci
Buğra Gülsoy: Vural Namlı
Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk: Selim Yaşaran
Deniz Türkali: Perihan Yaşaran
Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci
Bülent Seyran: Rahmi Ketenci
Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz
Aziz Sarvan: Turaner Alagöz
Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran
Servet Pandur: Leman Namlı
Zühtü Erkan: Şemsi Namlı