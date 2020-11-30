Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi?

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek'in paylaştığı ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi tekrar bölümleri ile yeniden ekranlara geliyor. Hayranlarını sevindiren haber sonrası "Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte heyecanla beklenen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ile ilgili merak edilenler...

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kanal D, gündüz kuşağında Fatmagül’ün Suçu Ne dizisini yeniden izleyicilerle buluşturmaya karar verdi. Kanaldan yapılan duyuruda 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren dizi hafta içi saat 11.00’de ekrandaki yerini alacak.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ne zaman çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir, oyuncuları kimler?

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimlerine İzmir’in ilçeleri Urla ve Çeşme’de başlanmış sonrasında ise set İstanbul Çengelköy’e taşınmıştır.

Dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül’ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim’in dramatik hikâyesi anlatılıyor.

Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır.