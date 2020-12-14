Başrolünde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin tekrar bölümleri yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmıştı. 21 Haziran 2012'de final yapan dizinin tekrar bölümleri Kanal D'de saat 11:00'de ekranlara geliyordu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. İzleyiciler, "Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı...

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına ilişkin açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne yerine saat 11:00'de artık Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri ekrana gelecek.

Yaprak Dökümü ne zaman, kaç yılında çekildi? Yaprak Dökümü konusu nedir, oyuncuları kimler?

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI

Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

Civan Canova: Kadir Pakalın

Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

Murat Daltaban: Münir Telci

Buğra Gülsoy: Vural Namlı

Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

Engin Öztürk: Selim Yaşaran

Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci

Bülent Seyran: Rahmi Ketenci

Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz

Aziz Sarvan: Turaner Alagöz

Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran

Servet Pandur: Leman Namlı

Zühtü Erkan: Şemsi Namlı