Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı?
Geçtiğimiz haftalarda tekrar bölümleri yayınlanmaya başlanan Fatmagül'ün Suçu Ne saat 11:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. 2 sezon yayınlanan dizinin tekrarı iki hafta boyunca izleyici ile buluştu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Peki, Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı?
Başrolünde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin tekrar bölümleri yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmıştı. 21 Haziran 2012'de final yapan dizinin tekrar bölümleri Kanal D'de saat 11:00'de ekranlara geliyordu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. İzleyiciler, "Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne kaldırıldı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı...
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?
Kanal D yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına ilişkin açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne yerine saat 11:00'de artık Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri ekrana gelecek.
Yaprak Dökümü ne zaman, kaç yılında çekildi? Yaprak Dökümü konusu nedir, oyuncuları kimler?
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?
Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI
Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek: Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran
Civan Canova: Kadir Pakalın
Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban: Münir Telci
Buğra Gülsoy: Vural Namlı
Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk: Selim Yaşaran
Deniz Türkali: Perihan Yaşaran
Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci
Bülent Seyran: Rahmi Ketenci
Veda Yurtsever İpek: Ender Alagöz
Aziz Sarvan: Turaner Alagöz
Mehmet Uslu: Rıfat Yaşaran
Servet Pandur: Leman Namlı
Zühtü Erkan: Şemsi Namlı