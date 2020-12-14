Yaprak Dökümü hangi kanalda oynuyor? Teve2 Yaprak Dökümü neden yok?

Yaprak Dökümü'nün yayınlandığı kanal ve saat bilgisi izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Teve2 ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Yaprak Dökümü'nün yayın akışında neden yer almadığı merak ediliyor. İşte başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali gibi isimlerin yer aldığı başarılı yapım Yaprak Dökümü ile ilgili merak edilenler...

Yaprak Dökümü konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaprak Dökümü ne zaman, kaç yılında çekildi?

YAPRAK DÖKÜMÜ HANGİ KANALDA OYNUYOR?

Yaprak Dökümü tekrar bölümleri bugün (14 Aralık Pazartesi) itibari ile yeniden Kanal D ekranlarına geliyor. Dizi hafta içi hergün saat 11:00'de Kanal D ekranlarında yer alacak.

TEVE2 YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü'nün Teve2 yayın akışında neden yer almadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.