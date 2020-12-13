Yaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü konusu ve oyuncuları...

Yaprak Dökümü tekrar bölümleri 14 Aralık Pazartesi itibari ile yeniden ekranlara geliyor. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi, yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Başarılı dizi Yaprak Dökümü'nün başrolünde başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran’ın yer aldığı, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali yer alıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü'nün ilk bölümü 13 Eylül 2005 tarihinde yayınlandı. Toplam 174 bölüm yayınlanan dizinin final bölümü ise 29 Aralık 2010 tarihinde ekrana geldi.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NEDİR?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI KİM?

HALİL ERGÜN (ALİ RIZA TEKİN)

Çocuklarına temız bir isim bırakmanın her şeyden önemli olduğuna inanan bir baba. Aile değerlerini ve dürüstluğünü her şeyin önüne koyuyor.

GÜVEN HOKNA (HAYRİYE TEKİN)

Pek çokları gibi çocuklarıyla eşi arasında kalan bir anne. Alı Rıza Bey'in takıntı derecesinde gördüğü dürüstlüğune anlam veremese de onu seviyor. Ali Rıza Bey kadar bilinçli değil.

BENNU YILDIRIMLAR (FİKRET TEKİN)

Ailenin büyük kızı. Babasının bir tanesı. Sonsuz bir sabır ve tevekkül sahibi. Her şeyi görüp anlayan ama anlatmayan bir karekter. Fikret, Ali Rıza Bey'in deyimiyle bir mücevher. Yalnızca anlayana verebilir ışığını. Nihayet mutlu evliliği yaşıyor.

GÖKÇE BAHADIR (LEYLA TEKİN)

Ailenin üçüncü çocuğu. Babasının umutlarla büyüttüğü bir diğer kız. O da kardeşleri gibi Anadolu'da büyümüş. İstanbul'a ve burdaki yeni hayata o da hazır değildi. Bu büyük şehirde şanssızlıklar Leyla'yı bırakmayacak.

FAHRİYE EVCEN (NECLA TEKİN)

Tekin ailesinin dördüncü çocuğu. Akıllı, çalışkan bir kız. Cem'le evlenerek elde ettiği varlıklı yaşam, onu fazlasıyla büyüledi. Hayatta pek çok şeyin kıymetini bilemeyecek kadar toy.

DENİZ ÇAKIR (FERHUNDE KARA)

Tekin ailesinin eski gelini.Kötü geçmiş bir çocukluğun izlerini üzerinden atamıyor.Hayatta tutunabilmek ve kendini güvende hissetmek için kötülük yapmaktan çekinmeyen bir karakter.en büyük amacı sınıf atlamak ve daha iyi yaşamak.Şimdi,varlıklı biri olan Mithat’la evlenerek bunu başarmış gibi görünüyor.

TOLGA KAREL (OĞUZ AYHAN)

Ali Rıza Bey'in hayatta karşı çıktığı ne varsa onda. Bır an önce zengin olmak, ama bunun için her şeyi göze almak var yapısında. Ama hayat ona da bir şeyler ögretmiş belli ki; Oğuz, geçmişinden kopup iyi bir insan olma yolunda.

HASAN KÜÇÜKÇETİN (ŞEVKET TEKİN)

Ailenin tek oğlu. En büyük umudu. Hayata karşı çok toy. Bu tecrübesizlik başına işler açtı. Ancak bunları sindirerek, anlayarak, öğrenerek atlattı. Ferhunde ile olan geçmişinin yarattığı yaralardan, hırstan yeni yeni aranıyor.

SEDA DEMİR (SEDEF)

Genç, masum bir kız.Hem hayattaki ideallerinin hem de duygularının peşinde.Sessiz görünse de kararlı,kolay vazgeçmeyecek bir karakterde.Başarılı iş yaşantısıyla geleceğe dair.Hayallerini bir bir gerçekleştiriyor.