Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den doğal selfie pozu! 'Bunu siz istediniz'

Fox TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Dizideki performansı, güzelliği, aşk hayatı, giyimi, aksesuarları kısacası her açıdan sevenlerinin merak ettiği oyuncu bu ilgiye layık olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

DOĞAL HALİYLE... 'GEZEN DEĞİL, OKUYAN BİLİR'



Güzel oyuncu paylaşımları ile takipçilerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram'daki son gönderisi ile yine çok beğenildi. Spor salonunda, sade spor tarzı, gözlüklü ve doğal halleri ile çektiği selfie pozunu sevenleriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü.

Yabancı bir kaynakta okudum; yapılan kapsamlı bir sosyal medya araştırmasında, paylaşılan fotoğraflar arasında en beğenilenlerin doğal çekilmiş selfiler oldukları, profesyonel çekimlerin daha az sevildiği yazıyordu. Bunu siz istediniz. Not: Gezen değil, okuyan bilir

Her haliyle güzel bulduğumuz ünlü oyuncunun yakın zamanda paylaştığı pozu ise aşağıda, kıyas sizin...

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