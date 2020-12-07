Ezel Akay '9 Kere Leyla' filmi eleştirilerine karşı sessizliğini bozdu! Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi

Netflix'te yayınlanan ve seyirciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 9 Kere Leyla filminin ünlü yönetmeni Ezel Akay sessizliğini bozdu.

Pandemi nedeniyle dijital platformda seyirci karşısına çıkan '9 Kere Leyla' uzun zamandır beklenen yapımlar arasındaydı.

Şahsiyet adlı diziyle 47.Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçilen usta oyuncu Haluk Bilginer'in yanı sıra Demet Akbağ, Elçin Sangu, Alican Yücesoy ve Fırat Tanış'ın başrollerinde yer aldığı film, güçlü kadrosuyla seyircide beklentileri epey bir yükselmişti. Ancak filmi izleyen ve de izlemeyen ünlü/ünsüz çoğu kişinin olumsuz yorumları film hakkında sosyal medyada da hızla yayıldı.

9 Kere Leyla filminin yönetmeni ve aynı zamanda senaristi Ezel Akay, kendisi ve film hakkındaki olumsuz eleştirel kaşısında sessizliğini bozdu. Akay, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir takipçisinin film hakkında kendisine gönderdiği yazıyı paylaşarak "Bir izleyicimizden, sizlere...:)" notunu düştü.

Film hakkında yapılan eleştirileri ağır bulan ve haksızlık olduğunu dile getiren izleyici yorumunu sosyal medyadan servis eden yönetmenin bu paylaşımına Demet Akalın kayıtsız kalmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, şu ifadeleri kullandı:

Zaten o 10 dakika dayanma Haluk Bilginer için.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den doğal selfie pozu! 'Gezen değil, okuyan bilir'