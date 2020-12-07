Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygu yüklü paylaşım: Burnumda tütüyorsun

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan son dönemlerde yönetmen ve oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz'den art arda paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, aynı gün hem kendisinin hem de oğlu Kuzey ile olan fotoğrafının bulunduğu iki kareyi sosyal medya hesabından sevenlerine sundu.

Ünlü oyuncu, eski eşi Feyza Aktan ile evliliğinden olan oğlu Kuzey'in ve yeni dizisinde başrolü paylaştığı İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı karesinde şu notu düştü:

Şimdiden öğreniyor... Meraklı oğlum Seni çook ama çook özledim. Burnumda tütüyorsun

Özcan Deniz'in bir önceki paylaşımı ise Katar'dan geldi...

Star TV'de yayın hayatını başlayacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri için Katar'da bulunan ünlü oyuncu, buradan paylaştığı selfiesi ile dikkat çekti. Dizinin diğer başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu da buradan fotoğraf paylaşmıştı. İşte merakla beklenen dizinin başrol oyuncularının Katar'dan paylaştıkları ve çok beğeni alan o fotoğraflar...

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' dizisinde Ayliz karakterine hayat verirken Özcan Deniz de Kadir karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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