01 Ekim 2020 Perşembe 22:33 | Son Güncelleme:
Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Terken Hatun'u Hatice Şendil'in rol heyecanı!
‘Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisiyle ekrana dönen Hatice Şendil, Terken Hatun rolüyle ses getirecek.
Tarihin cesur kadınlarından birini oynamanın heyecanını yaşayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Terken Hatun'u Hatice Şendil, ‘’Tarihsel gerçekçiliği olan bir atmosferin içine çekilmek çok heyecan verici. Tarihe iz bırakmış güçlü kadına yeni bir ruh ve bakış açısı getirmek çok keyifli” diye konuştu.