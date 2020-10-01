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  • Saygı Bir Ercüment Çözer'de rol alan Miray Daner 1.5 saatte Helen'e dönüşüyor!
01 Ekim 2020 Perşembe 22:44 | Son Güncelleme:

Saygı Bir Ercüment Çözer'de rol alan Miray Daner 1.5 saatte Helen'e dönüşüyor!

Saygı Bir Ercüment Çözer'de rol alan Miray Daner 1.5 saatte Helen'e dönüşüyor!

‘Saygı Bir Ercüment Çözer' dizisindeki asi imajıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Miray Daner, ilk kez konuştu.

‘Benim için çok farklı ve özel bir proje’ diyen Saygı Bir Ercüment Çözer dizisinin Helen'i Miray Daner, sözlerine “Yeni imajım için uzman bir ekiple çalışıyorum. Karakter için yapılan her hamle; saç, makyaj, dövme gibi öncesinde yaptığımız karakter provaları sonucunda, özenle düşünülüp tasarlandı. Helen’e dönüşümüm 1.5 saat sürüyor. Dönüşümüm tamamlandığında, ben bile aynadaki yansımaya Helen diye selam veriyorum” şeklinde devam etti. 

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