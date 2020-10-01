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  • Menajerimi Ara'nın Peride'si Ayşenil Şamlıoğlu'nun 'sektör' rahatsızlığı! 'Hep aynı roller geliyor'
01 Ekim 2020 Perşembe 22:53 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara'nın Peride'si Ayşenil Şamlıoğlu'nun 'sektör' rahatsızlığı! 'Hep aynı roller geliyor'

Menajerimi Ara'nın Peride'si Ayşenil Şamlıoğlu'nun 'sektör' rahatsızlığı! 'Hep aynı roller geliyor'

‘Menajerimi Ara' dizisinde oynayan Ayşenil Şamlıoğlu, Episode Dergisi'ne konuştu.

Menajerimi Ara dizisinde Peride karakterine hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu sektörde belli bir yaş üstündeki kadın oyunculara hep aynı rollerin gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti. Oyuncu, “Kadın-erkek eşitliği, kaşesinden, karakterine, rolün ağırlığına kadar sektörün hiçbir bölümünde yok. Tüm bu düzen kadınlar için genel olarak can sıkıcıyken hele ki yaşı ilerlemiş kadın oyuncunun belli bir rollere sıkışıp kalması şaşırtıcı değil” dedi. 

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