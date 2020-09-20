Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin bir bölümü 60 günde çekildi

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin çekimleri için adeta yeni bir şehir inşa edildi. Sultan Melikşah’ın hayat hikayesinin anlatılacağı tarihi dizide, o dönemi anlatabilmek için 7 bin 500 metrekarelik alanda set kuruldu. Büyük bir prodüksiyonla tamamlanan dizinin arka planında şu detaylar öne çıktı:

• Dizinin birinci bölümü; 150 kişilik teknik ekip, 50 kişilik oyuncu kadrosu, 3 bine yakın yardımcı oyuncu ile kurulan platoda ve farklı lokasyonlarda 60 günde bitti.

• Özel olarak hazırlanan plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; açık platoya Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

• Döneme ait 3 bin adet aksesuvar ve 5 bin parçalık kostümler yapıldı

• Aksiyon, at binme, kılıç eğitimleri Hollywood’da koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts tarafından verildi.

Hazırlığı 60 gün, çekimleri ise 15 gün süren savaş sahnesi için 100 tanesi atlı olmak üzere toplamda 400 kişilik yardımcı oyuncu ekibi yer aldı.

Ekin Koç ve Buğra Gülsoy, horsemaster ünvanına sahip Janbi Ceylan’dan, binicilik eğitimlerinde destek aldı.

28 EYLÜL’DE EKRANDA



28 Eylül’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ , tanıtım videosuyla da büyük merak uyandırdı. Dizi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve büyük prodüksiyonuyla yenin sezonun iddialı projeleri arasında öne çıkmayı başardı.