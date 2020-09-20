20 Eylül 2020 Pazar 19:44 | Son Güncelleme:
Tuba Ünsal'dan kampanyaya destek olana Chanel çanta
Tuba Ünsal, Kadın Dayanışma Vakfı yararına düzenlenen kampanyaya takipçilerinin destek olması için ilginç bir yönteme başvurdu.
Ünlü isim Tuba Ünsal, bağışta bulunan isimler arasından bir çekiliş yapacağını ve dolabında bulunan bir Chanel marka çantasını hediye edeceğini söyledi. Bu duyurusuyla iyilik hareketine destek olmak isteyen Ünsal, bağış makbuzlarının da mesaj olarak kendisine iletilmesini istedi.