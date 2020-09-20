Tuba Ünsal'dan kampanyaya destek olana Chanel çanta

Ünlü isim Tuba Ünsal, bağışta bulunan isimler arasından bir çekiliş yapacağını ve dolabında bulunan bir Chanel marka çantasını hediye edeceğini söyledi. Bu duyurusuyla iyilik hareketine destek olmak isteyen Ünsal, bağış makbuzlarının da mesaj olarak kendisine iletilmesini istedi.