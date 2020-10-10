Talat Bulut bombayı patlattı! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade evleniyor

Talat Bulut, Yasak Elma’daki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade için bombayı patlattı! Bulut, rol arkadaşının evleneceğini iddia etti. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Bulut, Cavadzade ile yaptığı dansın sorulması üzerine ‘’Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim” dedi. Oyuncu, Cavadzade’nin erkek arkadaşının merak edilmesi üzerine ‘’Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” diyerek şaşırttı.

