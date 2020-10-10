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  • Talat Bulut bombayı patlattı! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade evleniyor
10 Ekim 2020 Cumartesi 23:09 | Son Güncelleme:

Talat Bulut bombayı patlattı! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade evleniyor

Talat Bulut bombayı patlattı! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade evleniyor

Aşk Tesadüfleri Sever 2, Bizim Hikaye ve son Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade ile ilgili bomba sözler oyuncunun rol arkadaşı Talat Bulut'tan geldi. Bulut'un ‘'Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” sözleri takipçilerini şaşırttı.

Talat Bulut, Yasak Elma’daki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade için bombayı patlattı! Bulut, rol arkadaşının evleneceğini iddia etti. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Bulut, Cavadzade ile yaptığı dansın sorulması üzerine ‘’Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim” dedi. Oyuncu, Cavadzade’nin erkek arkadaşının merak edilmesi üzerine ‘’Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun” diyerek şaşırttı.

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