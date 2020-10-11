Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'dan şaşırtan çıkış: "Buluştuğumuz yer aynıydı"

Kırmızı Oda’ dizisindeki doktor rolüyle reytinglerde ilk sıralarda yer alan Binnur Kaya, projeyi ‘şifa niyetiyle’ seyirciyle buluşturduklarını söyledi. Bir psikoloğun hastalarıyla olan ilişkilerinin anlatıldığı dizideki gerçek hikayelerle izleyicilere farklı pencereler açan Binnur Kaya, ‘’Biz “şifa niyetiyle” girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum’’ diye konuştu.



Episode Dergisi’ne konuşan oyuncu, komedi dışında bir karakteri oynamanın da kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Oyuncu, ‘’Karakterler canlandırmak zor ama zevkli bir yolculuk. Yolda dikenler yok mu; var tabii. Mesela bir oyuncuyu gördüğü, benimsediği halin dışında görmek istemeyen seyirciler olabilir. Beğenip beğenmemek ayrı bir konu. Sonuçta yol seninse, yolculuğun tadı da başka’’ dedi.