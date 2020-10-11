Tüm Türkiye onu konuşuyor! Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu

Uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini heyecanlandırdı. Yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt gösterdiği başarılı performansla ekran başındakilerin beğenisini kazandı. Kazandığı parayı kardeşlerinin eğitimleri için harcayacağına söz verdiğini söyleyen Karakurt sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu.



Sakarya Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan genç yarışmacı yaz aylarında anne ve babasına tarım işçisi olarak yardım ediyor. Hikmet Karakurt yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı yedi kardeşinin eğitimi için kullanmak istediğini söyledi.

Kendisine yöneltilen soruları başarılı bir şekilde cevaplayan yarışmacı 125 bin TL değerindeki soruya da doğru yanıt verince finalden önceki son soru olan 250 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı.

İşte Hikmet Karakurt’un doğru yanıt verdiği 125 bin TL değerindeki 10. soru:

“1 dakikada” ve “30 saniyede en fazla beton blok kırma” rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?

A: 17

B: 37

C: 57

D: 77

Doğru cevap: B 37

Yarışmanın süresinin sona ermesi nedeniyle 250 bin TL’lik soru açılmadı. Milyoner’in gelecek bölümünde 250 bin TL’lik soru Hikmek Karakurt’a yöneltilecek.