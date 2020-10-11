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  • Tüm Türkiye onu konuşuyor! Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
11 Ekim 2020 Pazar 00:21 | Son Güncelleme:

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yarışan Hikmet Karakurt geceye damgasını vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan 22 yaşındaki Karakurt ekran başındakilerin gönlünü kazanmayı başardı. Karakurt, 125 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 250 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacının başarısı sosyal medyada da gündem oldu.

Uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini heyecanlandırdı. Yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt gösterdiği başarılı performansla ekran başındakilerin beğenisini kazandı. Kazandığı parayı kardeşlerinin eğitimleri için harcayacağına söz verdiğini söyleyen Karakurt sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu.

Sakarya Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan genç yarışmacı yaz aylarında anne ve babasına tarım işçisi olarak yardım ediyor. Hikmet Karakurt yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı yedi kardeşinin eğitimi için kullanmak istediğini söyledi.

Kendisine yöneltilen soruları başarılı bir şekilde cevaplayan yarışmacı 125 bin TL değerindeki soruya da doğru yanıt verince finalden önceki son soru olan 250 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı.

İşte Hikmet Karakurt’un doğru yanıt verdiği 125 bin TL değerindeki 10. soru:

“1 dakikada” ve “30 saniyede en fazla beton blok kırma” rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?

A: 17

B: 37

C: 57

D: 77

Doğru cevap: B 37

Yarışmanın süresinin sona ermesi nedeniyle 250 bin TL’lik soru açılmadı. Milyoner’in gelecek bölümünde 250 bin TL’lik soru Hikmek Karakurt’a yöneltilecek.

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