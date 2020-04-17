Survivor Sercan Nisa konuşması olay oldu! Survivor Sercan Nisa'ya mı açıldı?

Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Survivor Sercan Nisa konuşması yarışmanın 49. bölüm fragmanında dikkat çekmeyi başarıyor. Ekran başındakiler de Survivor Sercan Nisa’ya mı açıldı? diye düşünmeye başlıyor.



SURVIVOR SERCAN NİSA'DAN MI HOŞLANIYOR?

Survivor Sercan'ın bardağı olduğu iddia edilen bardağın üstünde S ve N harflerin olması gündeme gelmişti.

Survivor açık artırma oyununda Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest ise iddiaları alevlendirmişti.

Olayla ilgili Acun Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" dedi.

SURVİVOR SERCAN NİSA’YA MI AÇILDI?

Yarışmanın 49. bölüm fragmanında göze çarpan Sercan Nisa diyaloğu izleyicileri de heyecanlandırdı. Nisa’nın ne cevap vereceği şimdiden merak edilirken gözler yeni bölüme çevrildi. Gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım aslen nereli, evli mi?

Survivor Nisa kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli?