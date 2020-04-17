Survivor Nisa kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile ilgili araştırmalar arama motorunda yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Son dönemde Sercan Yıldırım ile diyaloglarıyla sosyal medyada trend olan Bölükbaşı, hayatı boyunca birçok spor aktivitesinde bulunmuştur. Peki, Survivor Nisa kaç yaşında? Nisa Yıldırım kimdir? İşte sevilen yarışmacının hayatı...



SURVIVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.