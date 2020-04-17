Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım aslen nereli, evli mi?

Tv8’in sevilen yarışma programı Survivor 2020 yarışmacılarının hayatı ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son dönemin en çok dikkat çekici yarışmacısı ise şüphesiz Sercan Yıldırım oluyor. Yıldırım, Nisa Bölükbaşı ile olan diyaloglarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, Survivor Sercan kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli, evli mi? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...



SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SURVİVOR SERCAN EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım evli değil ve eşi yok. Sercan Yıldırım’ın ismi önceki yıllarda Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile anıldı. 1.82 boyunda olan Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na ilgisi olduğu gündeme geldi.