Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında? Şeref Bey'in oyuncusu Şükran Ovalı nereli, evli mi?

Şükran Ovalı, Exxen ile ekrana gelen Şeref Bey dizisiyle dikkat çeken isimler arasında. 7 günlük ücretsiz üyelik imkanı sunan Exxen'in dizilerinden Şeref Bey'deki oyunculardan Şükran Ovalı'nın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Şeref Bey dizi oyuncusu Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında, nereli?



ŞEREF BEY DİZİSİ



Most Production’a ait olacak bu yapım Exxen platformunda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmenliğini Onu Ünlü yapacak. Daha önce Leyla İle Mecnun, Ben de Özledim gibi sevilen işleri yürüten Onur Ünlü şimdi de Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini yapacak. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp üstleniyor.



Zengin ve Yoksul, Her şey Seninle Güzel gibi yapımların senaryosunu yazan senarist şimdi de Şeref Bey’in senaryosunu yazıyor. Dizinin kadrosu oldukça ses getirecek şekilde hazırlanmış.

Başrollerinde Haluk Bilginer’in, Songül Öden’in, Ertan Saban’ın ve Cem Uzun’un olacağı dizi merakla bekleniyor. Bu isimler dışında kadro da Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Beyti Engin ve Şükran Ovalı’da yer alıyor.



ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir’lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur.



Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıkan Şükran Ovalı, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin mutlu bir evlilik yaşıyor.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017 tarihinde evlenen Şükran Ovalı’nın Mihran isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide rol alan Şükran Ovalı şimdilerde Star TV’de 2. sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Şebnem Aksak karakterine hayat vermektedir. Şükran Ovalı 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Koç burcudur.

ŞÜKRAN OVALI’NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Yasemin) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Ekşi Elmalar (Safiye) (Sinema Filmi)

2016 – Şeytan Tüyü (Neşe) (Sinema Filmi)

2016 – Familya (Ezgi) (TV Dizisi)

2015 – Yeni Dünya (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Derya) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Cinayet (Umay) (TV Dizisi)

2014 – Paramparça (Psikolog Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Nuran) (TV Dizisi)

2011 – Reis (Nazlı) (TV Dizisi)

2011 – Nar (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı-Ayla) (TV Dizisi)

2009 – Kahramanlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Vildan) (Sinema Filmi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Bahar) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgeni (TV Filmi)

2008 – İçimdeki Yabancı – Seni Seviyorum (TV Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Pınar) (Kısa Film)

2008 – Aşk Yakar (TV Dizisi)

2008 – Alia (İpek) (Sinema Filmi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Cemile) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Merve) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Zeynep)

2006 – Ezo Gelin (Gülden) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'in ilk fragmanı yayınlandı

Şeref Bey oyuncuları ve konusu: Exxen Şeref Bey fragmanı izleme linki!

Exxen'in ilk dizisi Şeref Bey görücüye çıktı

Başrollerde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban... 10 bölümlük ‘Şeref Bey' geliyor